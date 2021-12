Recrean fosas frente a Palacio Nacional en protesta por desaparecidos

EFE.- Familias mexicanas de personas desaparecidas recrearon esta mañana fosas clandestinas en el Zócalo de Ciudad de México, frente al Palacio Nacional, para protestar por la impunidad y la falta de investigaciones.

Unos 15 colectivos de búsqueda llevaron montículos de tierra para recrear las fosas de los desaparecidos en los que colocaron imágenes de sus seres queridos mientras el presidente, Andrés Manuel López Obrador, ofrecía su rueda de prensa diaria en el Palacio Nacional.

“Si Andrés Manuel no va a las fosas, las fosas vienen a él”, exclamaron los manifestantes tras la instalación.

Las agrupaciones, que representan a más de 2,600 personas desaparecidas, denunciaron la aparición de más de 170 fosas clandestinas, pero “cero respuestas” de las autoridades.

Entre los manifestantes había cerca de 90 personas que procedían principalmente de Guanajuato, estado del centro del país que lidera los homicidios a nivel nacional.

Los principales colectivos que organizaron la instalación de las fosas simbólicas debido a la falta de esclarecimiento de los casos de desaparecidos, eran “Hasta encontrarte”, “Una luz en el camino” y “Una promesa por cumplir”, que colocaron fichas de información de sus seres queridos y leyeron una lista con el nombre de cada uno de sus desparecidos.

Lee: Miles de desapariciones entre 2018 y 2020 en México no se han investigado debidamente: WOLA

“Si López Obrador no va a las fosas, nosotras se las traemos. Estas son las fosas que muestran la ausencia del Estado, no son del pasado. No es cosa de colores (partidos) o Gobiernos, ¡busquemos justicia! No queremos enterrarlos. queremos abrazarlos”, expresaron representantes de “Hasta encontrarte” en un pronunciamiento.

México vive una crisis de personas desaparecidas con más de 95.000 personas no localizadas hasta la fecha, según reconoce la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) de la Secretaría de Gobernación (Segob).

Aunque López Obrador llegó al poder con la promesa de ayudar a las víctimas, los colectivos denunciaron que persiste la impunidad y que en el Gobierno hay “oídos sordos”.

Foto: EFE/ Madla Hartz

“Los fosas son de los desaparecidos, son nuestros desaparecidos, pero también del presidente y no deben repartirse en administraciones ni gestionar la verdad desde su política de militarización”, cuestionaron los activistas de “Hasta encontrarte”.

La manifestación ocurre tras la visita en noviembre pasado del Comité Contra la Desaparición Forzada de la ONU, que presentará en marzo próximo sus recomendaciones.

Los colectivos cuestionaron que el presidente le haya “pedido pruebas” al Comité de que persisten las desapariciones en su Administración.

“Llegamos nosotras con la dignidad entera como prueba fehaciente de que las desapariciones sí existen en Guanajuato y en el país, que no solo existen, sino que son sistemáticas y generalizadas”, indicaron.

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado