Semáforo naranja en CDMX: actividades que sí abren y las que no

Ante el inicio del semáforo naranja por la epidemia de Covid-19 en la Ciudad de México, desde el próximo lunes podrán iniciar actividades de manera escalonada los negocios del Centro Histórico, hoteles, restaurantes, tianguis y centros deportivos, informó la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.

En conferencia de prensa, detalló que a partir de este 29 de junio podrán reiniciar actividades los comercios al menudeo, las personas trabajadoras del hogar, así como los clubes deportivos que sean al aire libre, aunque sólo se permitirán actividades individuales y no grupales.

Señaló que para el martes de la siguiente semana será cuando puedan abrir los negocios del Centro Histórico, aunque este domingo se dará a conocer el programa especial para la apertura de calles peatonales y la forma de trabajo para estos vendedores.

La mandataria refirió que desde el 1 de julio será cuando los hoteles y restaurantes podrán operar al 30% de su capacidad y en caso de que cuenten con un espacio al aire libre, la ocupación se podría elevar al 40%.

Lee también: Sugieren apoyar a consumidores en lugar de empresas para reactivar la economía

Para el jueves 2 de julio se podrán instalarán los tianguis, mercados sobre ruedas y bazares; para el viernes 3 abrirán estéticas y peluquerías, aunque al 30% de su capacidad y con cita, además que el tiempo límite por cliente será de una hora.

Para el 6 de julio podrán abrir las tiendas departamentales y centros comerciales al 30% de su capacidad, señaló Sheinbaum.

Actividades cerradas

En contraparte, la titular del Ejecutivo local subrayó que las actividades que permanecerán cerradas por ahora son los servicios religiosos, cines, teatros, reuniones recreativas, galerías, salas de concierto, museos y parques de diversiones.

“Seguimos orientando al trabajo desde casa en corporativos y oficinas de diversos servicios, oficinas de gobierno que no den atención al público; servicios educativos, es decir, las escuelas todavía permanecen cerradas, solamente con educación a distancia”, afirmó.

Aclaró que a la lista de actividades suspendidas se suman los casinos, casas de apuesta, pistas de patinaje, boliches, billares, spas, vapores, baños públicos, así como eventos deportivos y artísticos abiertos al público.

Reiteró que se mantienen cerrados los salones de fiesta, eventos sociales, congresos, gimnasios, cantinas, bares y antros.

Horarios acotados

La jefa de Gobierno explicó que el aforo para los comercios al menudeo tendrá que ser sólo del 30%, además deberán contar con ventilación natural, filtros sanitarios y su horario de operación será de 11:00 a 17:00 horas.

“Es hasta las 5 de la tarde porque queremos evitar la hora pico de la noche en el transporte público, entonces se está dando un horario de operación de 11 a 5 de la tarde, un solo sentido para la entrada y la salida, no pueden usarse probadores, no puede ponerse música y se orienta al pago por medios electrónicos”.

No te pierdas: La reactivación económica en CDMX será difícil sin apoyo a empresas: IP

En el caso de los clubes deportivos, informó que las actividades tendrán que ser al aire libre y trabajar a un tercio de su capacidad; aunque no estarán disponibles los gimnasios y áreas comunes como la sección de pesas, spinning y albercas techadas

Para los restaurantes, Sheinbaum insistió en que de deberá priorizar la instalación de mesas en lugares públicos, por lo que están trabajando con las alcaldías para rediseñar los espacios; además tendrán filtros sanitarios, no ser permitirá la música en estos establecimientos y su horario de cierre será a las 22:00 horas.

Abundó que la prohibición melodías ambientales en estos lugares busca evitar que la gente hable más fuerte o grite, lo cual podría aumentar el riesgo de contagio el elevar el número de partículas de saliva que salen de la boca.

“Los meseros deben tener un uso obligatorio de cubrebocas y careta, los manteles, servilletas deben cambiarse después de cada servicio, las mesas deben de colocarse en zigzag”, detalló.

“Está prohibido fumar en todas las áreas, no pueden usarse menús impresos e individuales, (deben) hacerlo solamente en pizarrones o a través de medios electrónicos; el uso constante de gel antibacterial y de la misma manera fomentar el pago por medios electrónicos”.

La mandataria añadió que la intención de estas medidas es fomentar el aire libre en la capital, puesto que se ha demostrado que hay menos probabilidad de contagio bajo este esquema; asimismo, se podrían cerrar calles a los autos para no entorpecer el flujo peatonal, bajo la coordinación con las demarcaciones.

Subrayó que será hasta el lunes 29 cuando se publiquen de manera oficial todos los lineamientos específicos, los cuales serán temporales hasta que se llegue al semáforo verde de riesgo de Covid-19.

Acotó que los establecimientos con giro de venta de alimentos deben registrarse en la página medidassanitarias.covid19.cdmx.gob.mx, donde realizarán los trámites correspondientes por medio de su Llave CDMX de manera gratuita.

Los hoteles de la capital tendrán que seguir los lineamientos de cualquier restaurante, además de una serie de normas que también emitirán las cámaras empresariales relacionadas al turismo.

Los tianguis no sólo tendrán que seguir las 10 reglas básicas de los comercios, también deberán establecer un sólo sentido para la entrada y salida, realizar procesos de desinfección y la venta será hasta las 16:00 horas.

Para las barberías y estéticas, el mobiliario se acomodará en zigzag, se tendrán que desinfectar los instrumentos y no habrá bebidas o revistas para los clientes.

Lee también: CDMX apuesta a obras públicas y privadas para recuperar empleos perdidos

Centros comerciales

En los centros comerciales, las áreas de comida rápida seguirán cerradas pero se podrán instalar mesas en estacionamientos al aire libre; sin embargo, no se deben organizar eventos ni reuniones.

“Seguirán cerradas las zonas de juegos infantiles, ludotecas, no pueden hacerse degustaciones, se debe fomentar el pago electrónico, el uso de ventilación natural, y las mismas consideraciones para los aires acondicionados y el establecimiento de filtros sanitarios y la desinfección adecuada del centro comercial y las áreas públicas”, señaló la jefa de gobierno.

Sentenció que para el cumplimiento de estas normas, tanto la Secretaría del Trabajo y Previsión Social como el Instituto de Verificación Administrativa (Invea) realizarán brigadas para verificar el cumplimiento de las mismas,

“En caso de que los negocios, sectores o industrias no cumplan, recibirán una primera advertencia, si no, una sanción ya con multa y si no, serán clausurados”, aclaró.

Exhortó a la ciudadanía en mantener las medidas sanitarias, puesto que si hay un repunte de hospitalizados de coronavirus se podría regresar al semáforo rojo, y por ende, al cierre de actividades.