Sheinbaum descarta alarma frente a incremento de casos de Covid

La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que no hay una alarma en la ciudad frente al incremento de casos (de Covid-19), dado que no se representa en términos de hospitalizaciones.

La mandataria capitalina reiteró que no habrá restricciones adicionales y la estrategia se centrará en el avance de la vacunación con dosis de refuerzo.

Esta semana se reactivará la vacunación con dosis de refuerzo para la población de 60 años en las alcaldías de Benito Juárez, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa y Venustiano Carranza.

Hasta el corte del 2 de enero, la capital reportó 348 personas hospitalizadas en la Ciudad de México, de las cuales 245 son camas generales y 103 unidades de cuidados intensivos. El porcentaje de ocupación hospitalaria es de 6%, por lo que el incremento de contagios de Covid-19 todavía no se ve reflejado en el aumento de hospitalizaciones.

“Estamos revisando (la situación) todos los días con el Gabinete de Salud tanto del gobierno de la ciudad como nacional, hasta ahora no ha habido un repunte en la hospitalizaciones, vamos a seguir viendo todos los días para darles alguna información. Por el momento, nuestra estrategia principal es seguir vacunando”, comentó este lunes Sheinbaum Pardo en entrevista con medios de información.

El domingo, la Secretaría de Salud del gobierno federal informó sobre 10,864 nuevos contagios de Covid-19 en 24 horas, que superaron los 10,037 casos del 31 de diciembre del año pasado. En menos de una semana, México duplicó el número de contagios por Covid-19 ya que pasado el miércoles registró 5,290 casos.

Sobre esta situación, Claudia Sheinbaum comentó que “hay contagios, pero la enfermedad no es grave, eso es gracias a la vacunación, al alto porcentaje de vacunación y se va a seguir vacunando, de acuerdo con lo que nos plantee el Programa Nacional de Vacunación”.

Insistió en que el aumento de los contagios no necesariamente se traduce en el incremento de las hospitalizaciones; asimismo, señaló que la gran mayoría de las personas hospitalizadas no están vacunadas.

“Hasta ahora no tenemos una alarma especial ni mucho menos, dado que no han aumentado las hospitalizaciones, pero eso no quiere decir que pudieran llegar a aumentar, vamos a estar revisando todos los días y, como siempre, (seremos) muy responsables con la información”, subrayó.

Por ello, descartó que se vayan a aplicar restricciones o medidas sanitarias extraordinarias con motivo del regreso a clases presenciales a partir de este lunes 3 de enero: “(quiero) decirles a las personas que vamos a estar informando, que estén atentas a la información oficial, que obviamente nos sigamos cuidando, pero no hay razón por la cual tengan que cerrarse las escuelas”.

“Es una semana especial, dado que está el 6 de enero a la mitad de la semana y muchas veces ocurre eso, que regresan al 100% después de que pasen los Santos Reyes”, apuntó la jefa de gobierno, quien descartó alguna actividad especial en el Zócalo, como la tradicional Rosca de Reyes.

