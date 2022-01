No hay alarma por Ómicron, de cada 81 contagios, un hospitalizado: Sheinbaum

La Ciudad de México no está en alarma por el avance de la variante Ómicron, aseguró este viernes la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum.

En la conferencia de prensa semanal sobre Covid-19, la mandataria detalló que si bien la nueva cepa es más contagiosa, no es más virulenta que Delta, incluso mencionó que de acuerdo con los datos actuales, por cada 81 personas contagiadas de coronavirus, solamente 1 llega a la hospitalización.

El director general de Gobierno Digital de la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP), Eduardo Clark García Dobarganes, dijo que actualmente en la Ciudad de México hay 622 personas hospitalizadas por Covid-19 o sospecha de éste, de las cuales 498 están en camas generales y el resto en unidades de cuidados intensivos.

Lo anterior pese a que la capital ya alcanzó el promedio diarios de más de 5,000 casos positivos, similar al que se registró en la tercera ola.

Lee también:

AMLO descarta contagiarse de Covid-19 pese a reunión con Clouthier

“Sin embargo, donde no vemos un incremento que se asemeje en magnitud (a los contagios) es en los ingresos hospitalarios. Nos encontramos al 8% del nivel de ingresos experimentado en el pico de la segunda ola con un promedio diario de alrededor de 72 que ingresan a hospitales de la Ciudad de México. Sí hubo un incremento, pero nos mantiene en niveles muy bajos y que se asemeja a lo que teníamos a finales de octubre o los momentos más bajos entres la segunda y tercer ola”, dijo.

Clark García Dobarganes presentó gráficas sobre la relación entre casos positivos identificados todos los días en la ciudad y los ingresos hospitalarios. En ellas se muestra que “en el pico de la segunda ola, hace un año a mediados de enero, estábamos identificado 6,659 casos positivos en un día, no tan lejos de lo que estamos identificando hoy, y teníamos 719 ingresos hospitalarios. Esto significaba que por cada ingreso hospitalario, teníamos 9 casos positivos identificados”.

Fuente: Gobierno de la CDMX

Para la tercera ola, añadió, “después de haber vacunado a prácticamente todos los adultos mayores, esta razón cambió: identificábamos a 5,420 positivos (en promedio al día) y teníamos 389 ingresos hospitalarios, es decir, por cada 14 casos positivos veíamos un ingreso hospitalario. Ahora es muy diferente: estamos identificando a 5,876 positivos y tenemos 72 ingresos en los últimos días en promedio. Es decir, de 81 positivos, un ingreso hospitalario”.

“Queremos hacer un llamado a que las personas no vacunadas acudan como rezagados la próxima semana a ponerse la dosis. Que las personas que no pudieron acudir por su refuerzo y ya son elegibles para eso, acudan por él, porque la diferencia entre el riesgo relativo de ser hospitalizado en caso de contraer Covid-19 es casi 10 veces más al no estar vacunado. Estos ingresos que estamos viendo en los últimos días, la gran mayoría son personas que no estaban vacunadas”, añadió.

Fuente: Gobierno de la CDMX

“Lo que estamos viendo en la ciudad es un número importante de casos, pero afortunadamente la relación entre casos y hospitalizados no es igual que antes, no estamos viendo con la misma magnitud el número de hospitalizados, de casos graves ni mucho menos de defunciones. Es algo que hay que seguir monitoreando, esta variante afortunadamente en cierto sentido tiene menos desenlaces graves”, subrayó el funcionario capitalino.

Al respecto, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum insistió en que “a diferencia de otros momentos, en este caso, pueden ser muchos los positivos, pero las hospitalizaciones son muy bajas. No estamos como hace un año, que eran muchos los positivos y las hospitalizaciones eran muy altas ¿Qué quiere decir eso? Que la enfermedad ahora es menos grave, sea por las características de la variante (Ómicron) o porque estamos vacunados y estamos en mejores condiciones”.

Te recomendamos:

OMS registra nuevo récord de casos globales de Covid-19 en un día, 2.6 millones

“No vamos a cerrar actividades, esto es muy importante, porque no es necesario. Estamos en una condición distinta y lo más importante es que la próxima semana vacunamos a personal de salud privado, jóvenes de 15 a 17 años y también iniciamos la vacunación del personal educativo a partir del miércoles y a partir de la siguiente semana ya iniciamos la vacunación de la tercera dosis para las siguientes edades- No hay signos de alarma, sino sencillamente cuidarnos”, indicó.

La secretaria de Salud de la Ciudad de México, Oliva López Arellano comentó que desde hace una semana la variante Ómicron ha ido desplazando progresivamente a la variante Delta.

“Ómicron sí es más transmisible, produce más contagio, pero no es más virulenta, se queda en vías respiratorias superiores y da un cuadro mucho más parecido a un catarro común con síntomas cono escurrimiento nasal, dolor de garganta, dolor de cabeza, cuerpo cortado”, detalló.

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado