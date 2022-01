AMLO descarta contagiarse de Covid-19 pese a reunión con Clouthier

El presidente Andrés Manuel López Obrador descartó hacerse una prueba para detectar Covid-19 pese a que esta semana estuvo en contacto con la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, quien hoy informó estar contagiada.

En conferencia de prensa desde Palacio Nacional, el mandatario federal expuso que el martes se reunió con la funcionaria, sin embargo, él no a presentado síntomas por lo que no recurrirá a la prueba.

“Yo me reuní con ella hace como tres días, el lunes, creo, el martes, no tengo yo síntomas, la verdad, estoy muy bien y no tengo síntomas, cuando uno tiene síntomas es cuando hay que hacerse la prueba.

“Estoy muy bien, ya estoy regresando a practicar béisbol porque me había desgarrado y tarda el desgarre, ya estoy mejor, estoy caminando, estoy bateando y estoy sacando el bat”, comentó el jefe del Ejecutivo federal.

Esta mañana, Clouthier Carrillo informó que tras una prueba de rutina resultó positiva a Covid-19 por lo que se resguardará y trabajará desde su casa.

Clouthier dio positivo a Covid-19 justo en la cuarta ola de la pandemia en México, que ayer, según datos de la Secretaría de Salud, reportó 25,821 nuevos contagios, para un total de 4,055,095 de casos, además de 128 muertes, para llegar a 299,933 decesos totales.

