Vacunación CDMX: sigue refuerzo a médicos y segunda dosis para adolescentes

Ante el avance de la variante Ómicron del coronavirus, que desde hace una semana ha desplazado progresivamente a la Delta y que hasta ahora no ha disparado significativamente las hospitalizaciones por Covid-19, el gobierno de la Ciudad de México enfocará su estrategia en la vacunación de refuerzo y completar esquemas, descartando con ello cierres en actividades económicas o confinamientos generalizados.

Por ello, la autoridad capitalina anunció que para la siguiente semana el Plan Nacional de Vacunación continuará en la Ciudad de México con el refuerzo para el personal médico de instituciones privadas y la segunda dosis para adolescentes de 15 a 17 años. También anunció que el miércoles iniciará el refuerzo para personal docente, pero en este caso no se dieron más detalles.

Hasta la fecha, las autoridades sanitarias han aplicado la tercera dosis de refuerzo a 1 millón 69,235 personas mayores de 60 años. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, anticipó que en la tercera semana de enero se continuará con la dosis de refuerzo para los grupos de 50 a 59 años y de 40 a 49 años.

Mientras tanto, la dosis de refuerzo para personal médico de instituciones privadas queda de la siguiente manera:

La aplicación de la segunda dosis para adolescentes de 15 a 17 años residentes de las 16 alcaldías de la Ciudad de México queda así:

“Queremos hacer un llamado a que las personas no vacunadas acudan como rezagados la próxima semana a ponerse la dosis. Que las personas que no pudieron acudir por su refuerzo y ya son elegibles para eso, acudan por él, porque la diferencia entre el riesgo relativo de ser hospitalizado en caso de contraer Covid-19 es casi 10 veces más al no estar vacunado. Estos ingresos que estamos viendo en los últimos días, la gran mayoría son personas que no estaban vacunadas”, enfatizó este viernes el director de Gobierno Digital de la Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad, Eduardo Clark García Dobarganes.

