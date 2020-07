Index urge marco legal para personas vulnerables ante Covid-19

Ante la falta de un marco legislativo que proteja a las personas consideradas vulnerables frente a la enfermedad provocada por el COVID-19, las empresas manufactureras estudian las medidas que tendrán que tomar en relación con ellos, a quienes podrían recortar de la plantilla por razones económicas, sostuvo Gerardo Vázquez Falcón, presidente del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (Index) en Sonora.

En conferencia virtual, sostuvo que para las empresas resulta muy costoso mantener en su plantilla a una persona con alguna enfermedad como diabetes o hipertensión, o bien a adultos mayores, que por sus características se ha considerado vulnerable ante el COVID-19.

“No se van a recortar las plantillas salvo por cuestiones económicas, o en el caso de los vulnerables, porque llegue un momento en que las empresas ya no puedan seguir sosteniéndolos”, indicó.

Descarga gratis la edición impresa de julio de Forbes México

“Hemos pedido al gobierno que tome una responsabilidad compartida, no podemos seguir manejando los vulnerables (…) mientras haya otra persona sustituyéndolo, si no puede ir al trabajo por esa enfermedad, tiene una enfermedad general que no le permite ir al trabajo, debe tener una incapacidad del Seguro Social y entonces nosotros estar pagando un solo sueldo, para eso pagamos los beneficios del Seguro Social”, expuso.

Durante su participación en el panel “Reactivación de actividades comerciales e industriales”, el representante de la industria manufacturera llamó a las autoridades federales a que se trabaje en una figura legal para que estas personas reciban una incapacidad por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

A raíz del inicio de las medidas de distanciamiento social para prevenir los contagios de COVID-19, el gobierno federal instruyó el pasado 24 de marzo que las personas consideradas vulnerables ante el COVID-19 tendrían un permiso con goce de sueldo para reducir el riesgo.

Expuso que se han acercado con los diferentes grupos legislativos para promover que se ajusten las condiciones legales para ofrecer un marco y dar certeza a estos sectores.

En el Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos Técnicos Específicos para la Reapertura de las Actividades Económicas, se señala entre las personas vulnerables, consideradas así por ser más propensas a sufrir complicaciones en caso de contraer el COVID-19, y que por ende no pueden regresar a sus actividades en las sedes de sus espacios laborales a personas con algunas enfermedades así como a mayores de 60 años y mujeres embarazadas.

“Por ejemplo: mujeres embarazadas o lactando, personas con obesidad, personas adultas mayores de 60 años, personas que viven con diabetes e hipertensión descontroladas, VIH, cáncer, con discapacidades, trasplante, enfermedad hepática, pulmonar, así como trastornos neurológicos o del neurodesarrollo (epilepsia, accidentes vasculares, distrofia muscular, lesión de médula espinal)”, señala el documento publicado el pasado 29 de mayo.

También lee: Alistan programa para reubicar manufacturas en México por inicio del T-MEC

Vázquez advirtió que esta ausencia de regulación a la postre podría generar problemas de discriminación laboral, especialmente hacia las personas de mayor edad así como a quienes tengan obesidad o diabetes.

“Va a quedar en un riesgo que va a pagar al 100% el gobierno federal cuando ahorita, por esta etapa, lo que podemos hacer es que salgan incapacitados y que una vez que se logren controlar a través de las vacunas, los podemos reincorporar a sus trabajos”, señaló.

A diferencia del decreto del gobierno federal, la Ley Federal del Trabajo (LFT) establece que en caso de incapacidad temporal por riesgo de trabajo (“enfermedades a que están expuestos los trabajadores en ejercicio o con motivo del trabajo”), los empleados recibirán una indeminización cuyo máximo es el doble del salario mínimo aplicable en la región de operaciones de la empresa.

“Es una definición que necesitamos. De acuerdo al 47 de la LFT (causas de rescisión de la relación laboral sin responsabilidad para el patrón ), en cualquier momento indemnizando al 100%, podemos indemnizar a los vulnerables porque salen más caro (pagar salarios completos aunque no trabajen), viéndolo muy fríamente”, dijo.

Sobre la recuperación, el representante de Index detalló que para la manufactura de exportación se ha dado de forma rápida, pues al cierre del mes pasado los pedidos estaban cercanos a los niveles previos a la pandemia.

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado

“Las órdenes de compra, en el manufacturero, la demanda creció. Este último trimestre cerramos como veníamos cerrando anteriormente, sí estamos teniendo una recuperación rápida en el sector manufacturero de exportación al pronóstico que traemos de producción”, sostuvo.