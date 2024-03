Nuevas reglas de seguridad de Gmail: tienes 14 días para cumplirlas, alerta Google

En solo 14 días, entrarán en vigor nuevas reglas de Google que podrían bloquear grandes cantidades de correo entrante. Esto es lo que necesita saber sobre este cambio inminente e importante.

De acuerdo a un estudio interno, las defensas basadas en inteligencia artificial de Gmail impiden que más del 99.9% del spam, el phishing y el malware lleguen a las bandejas de entrada y bloqueen casi 15 mil millones de correos electrónicos no deseados cada día. Pero ahora, casi 20 años después del lanzamiento de Gmail, las amenazas que se enfrentan son más complejas y apremiantes que nunca.

Por eso, Google acaba de presentar nuevos requisitos para los remitentes masivos (aquellos que envían más de 5,000 mensajes a direcciones de Gmail en un día) para mantener su bandeja de entrada aún más segura y libre de spam.

Muchos remitentes masivos no protegen ni configuran adecuadamente sus sistemas, lo que permite a los atacantes esconderse fácilmente entre ellos.

Para ayudar a solucionar este problema, Google se ha centrado en un aspecto crucial de la seguridad del correo electrónico: la validación de que un remitente es quien dice ser. Por más básico que parezca, a veces todavía es imposible verificar de quién proviene un correo electrónico dada la red de sistemas anticuados e inconsistentes en Internet.

El año pasado comenzamos a exigir que los correos electrónicos enviados a una dirección de Gmail tuvieran algún tipo de autenticación. Y hemos visto que la cantidad de mensajes no autenticados que reciben los usuarios de Gmail se desplomó en un 75%, lo que ha ayudado a ordenar las bandejas de entrada y bloquear miles de millones de mensajes maliciosos con mayor precisión.

Se trata de un gran progreso, pero aún queda mucho por hacer, empezando por nuevos requisitos para los grandes remitentes.

Nuevos requisitos de Google para remitentes masivos de Gmail:

Autenticar su correo electrónico: no debería tener que preocuparse por las complejidades de los estándares de seguridad del correo electrónico, pero debería poder confiar con confianza en la fuente de un correo electrónico. Por lo tanto, Google exige a quienes envían volúmenes importantes que autentiquen firmemente sus correos electrónicos siguiendo las mejores prácticas bien establecidas. En última instancia, esto cerrará las lagunas explotadas por los atacantes que amenazan a todos los que utilizan el correo electrónico.

Habilite la cancelación de suscripción sencilla: no debería tener que pasar por obstáculos para dejar de recibir mensajes no deseados de un remitente de correo electrónico en particular y ello debería tomar un clic. Por lo tanto, Google exige que los grandes remitentes brinden a los destinatarios de Gmail la posibilidad de darse de baja del correo electrónico comercial con un solo clic y que procesen las solicitudes de cancelación de suscripción en un plazo de dos días.

Google dice que han creado estos requisitos sobre estándares abiertos para que, una vez que los remitentes los implementen, todos los que utilizan el correo electrónico se beneficien.

Asegúrese de que envíen el correo electrónico deseado: a nadie le gusta el spam y Gmail ya incluye muchas herramientas que mantienen los mensajes no deseados fuera de su bandeja de entrada. Para agregar otra protección más, en el futuro, Google dice que aplicará un umbral claro de tasa de spam que los remitentes deben mantener para garantizar que los destinatarios de Gmail no sean bombardeados con mensajes no deseados. Esta es una novedad en la industria y, como resultado, debería ver aún menos spam en su bandeja de entrada.

“No somos los únicos que impulsamos estos cambios. Nuestros socios de la industria también ven la necesidad apremiante de implementarlos: no importa quién sea su proveedor de correo electrónico, todos los usuarios merecen la experiencia más segura posible”, dice Marcel Becker, de Yahoo. “En el mundo interconectado del correo electrónico, eso requiere que todos trabajemos juntos. Yahoo espera trabajar con Google y el resto de la comunidad de correo electrónico para hacer de estos cambios de sentido común y alto impacto el nuevo estándar de la industria”, añade.

Estas prácticas deben considerarse higiene básica del correo electrónico y muchos remitentes ya cumplen con la mayoría de estos requisitos. Para aquellos que necesitan ayuda para mejorar sus sistemas, Google comparte esta guía clara.

Estos cambios son como una puesta a punto para el mundo del correo electrónico y, al corregir algunas cosas internas, la filial de Alphabet puede mantener el correo electrónico funcionando sin problemas.

Google dice que al igual que una puesta a punto, este no es un ejercicio de una sola vez. Mantener el correo electrónico más seguro, fácil de usar y libre de spam requiere colaboración y vigilancia constantes por parte de toda la comunidad de usuarios.

Con información de Google.

