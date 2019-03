Nuevo estudio relaciona el consumo de huevo con enfermedades del corazón

Reuters.- Luego de que estudios anteriores demostraran que comer huevos no produce ningún riesgo, una nueva investigación encontró que alimentarse con este producto está asociado con enfermedades del corazón.

El reporte, que combina datos de seis estudios anteriores, encontró que si se consume en promedio medio huevo al día, el riesgo de desarrollar una enfermedad del corazón aumenta 6%.

“El mensaje que queremos dar es que los individuos que consumen niveles altos de colesterol están màs propensos a desarrollar enfermedades en el corazón a lo largo del tiempo”, dijo Norrina Allen, coautora del estudio y profesora de medicina preventiva en la Northwestern University.

Aún así, Allen dijo que no los huevos no deben de dejar de consumirse.

“No estoy diciendo que las personas eliminen completamente el huevo de sus dietas, solo sugiero que se deben de comer con moderación”, explicó.

No obstante, también dijo que es muy difícil trasladar esta relación, entre el colesterol y el huevo, en una recomendación médica.

“La cantidad de colesterol que consumes no está ligada, de manera totalmente directa, con el nivel que tienes en la sangre. Esto depende de muchos factores, incluyendo tus genes y cómo metabolizas este tipo de materia”, añadió.

El equipo de Allen examinó registros de 29,615 personas, que fueron seguidas, en promedio, 17.5 años, según el reporte.

A lo largo de los años, 5,400 personas desarrollaron adversidades cardiovasculares, incluyendo 2,088 enfermedades del corazón letales y no letales, 1,302 paros cardiacos letales y no letales, y 1897 fallos del corazón letales y no letales.

Cuando se analizaron los datos, los investigadores encontraron una asociación entre el consumo de huevo reportado y el riesgo de desarrollar problemas cardiacos. Entre más huevos se consumieron, aumentaron los riesgos.

El consumo de huevos y su rol en el desarrollo de enfermedades cardiovasculares ha sido el centro de varias investigaciones, pues el producto animal contiene cerca de 200 mg de colesterol, la cantidad máxima de consumo recomendada actualmente.

No obstante, algunos otros científicos dijeron que los resultados del estudio son muy limitados, pues varios de los examinados también consumían grandes cantidades carne y alimentos procesados.

