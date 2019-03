Semovi aplica la ‘ley del hielo’ a Grin (y a otras startups)

La startup de micromovilidad Grin señaló que a pesar de que han buscado establecer comunicación con la Secretaría de Movilidad (Semovi), tras el anuncio de la revocación de su permiso de operación temporal, por el cual la empresa solicitó un amparo, no han obtenido hasta hoy ningún tipo de respuesta por parte de la dependencia.

En entrevista, Javier Cacho, director legal de la compañía, indicó que la startup de renta de patines eléctricos, fundada en México por los emprendedores Sergio Romo y Jonathan Lewy, no ha recibido tampoco ningún tipo de notificación por la retención que se ordenó realizar de sus vehículos tras el anuncio de la revocación.

“A pesar de que se ha buscado entrar en contacto con la secretaría para dialogar sobre esta situación no hemos obtenido ningún tipo de respuesta, y la realidad es que nos quedan muy pocos días para que termine el periodo establecido para el nuevo permiso y no se ve nada claro, eso nos deja sólo en una situación: incertidumbre”, explica.

La falta de comunicación con Semovi no es exclusiva de Grin, así lo explicaron a Forbes México otras compañías involucradas en el tema y quienes también acusaron el mismo problema al intentar entrar en contacto la autoridad responsable.

PUBLICIDAD

“Se trata de un problema que se ha presentado desde el inicio de la nueva administración, no ha existido oportunidad de diálogo e, inclusive, de muchas de las decisiones que se han venido tomando nos hemos enterado por medio terceras personas o medios de comunicación”, detalla Cacho.

Cronología

Los primeros contactos, explica el ejecutivo, que estableció la compañía con las nuevas autoridades de la Secretaría de Movilidad no se dieron a través de un acercamiento directo entre ambas partes, sino por medio de eventos de movilidad en los que llegaron a coincidir.

“Prácticamente las compañías que ofrecemos este tipo de servicios nos enteramos de los planes que tenía la Semovi por eventos en los que coincidíamos y en los que se decía que vendrían reuniones de trabajo para evaluar temas de regulación”, menciona Cacho.

Sin embargo, asegura, nada de esto sucedió pues sólo se citó a las compañías el pasado 6 de febrero para presentar información para la entrada en vigor un programa piloto que preparaba la dependencia para el tema de micro movilidad.

Posteriormente, cuando faltaba un día en el plazo establecido para la entrega de esa información, asegura Cacho, la dependencia anunció, en un evento público, que el plazo había terminado y que el permiso de operación de Grin quedaba revocado.

“Ante esta situación, el día 15 de febrero, fecha en que se empezaron a levantar patines de las calles, abrimos un proceso administrativo que nos permitió mantener nuestro permiso vigente, así nos mantenemos hasta hoy”, relata el ejecutivo.

Javier Cacho señala que luego de lo sucedido este tema, la compañía entregó a la Semovi una carta solicitando una reunión con la autoridad para platicar sobre lo sucedido, de la cual no tuvieron respuesta.

También te puede interesar: Mobike analiza recortar personal tras permisos temporales de Semovi

Duda y diferencia

La principal razón que pareciera haber distanciado a Grin y Semovi, fue la solicitud que la dependencia hizo a la compañía de “acceso irrestricto” a la plataforma en la que está contenida toda la información en tiempo real de los viajes de la startup, tema que consideran podría vulnerar la privacidad de sus usuarios.

“Este tema era una duda que nosotros teníamos y por la que queríamos platicar con la Secretaría de Movilidad, sin embargo, no hubo ninguna oportunidad de hacerlo”, dice Cacho.

Luego de que fuera revocado inicialmente su permiso de operación temporal por la Semovi, Grin emitió un comunicado en el que señaló esta situación, mismo que fue respondido por la secretaría por la misma vía, asegurando que la información que buscaban obtener de la empresa no vulneraba de la privacidad de los usuarios.

“Me parece que este tema se hubiera podido resolver si nos hubiésemos sentado a dialogar, pero no se pudo”, explica.

A favor de la regulación

Beriana Mendoza, directora de Comunicación de Grin, señaló que la empresa, que hoy ya opera en 19 ciudades pertenecientes a seis países de Latinoamérica (México, Perú, Colombia, Chile, Brasil y Uruguay), está “totalmente abierta trabajar en la Ciudad de México con una regulación”.

Sin embargo, considera, esta regulación debería favorecer el que exista un diálogo entre todos los involucrados en la situación. “Nosotros no estamos para nada cerrados a tener una regulación, estamos trabajando este tema con gobiernos de otros países también, impulsando que exista un ordenamiento de las ciudades”, dice.

Por ejemplo, explica Mendoza, en la capital de Colombia, Bogotá, están trabajando de la mano con las autoridades en un programa piloto de seis meses de duración que tiene como objetivo crear precisamente una regulación que beneficie a la ciudad. El mismo acercamiento, agrega, han tenido en Santiago de Chile.

Si bien la compañía no tiene planeado por ahora hacer recortes en su equipo de trabajo ante la disminución de sus operaciones en la Ciudad de México, derivada de la reducción en el número de patines que se les permite tener hoy en las calles (De 1,500 a 500), la empresa señala que la situación económica para ellos no ha sido sencilla.

“Si bien en estos momentos no estamos considerando hacer una reducción en nuestro equipo de trabajo, la realidad es que estos meses no han sido fáciles, por ejemplo, teníamos 130 equipos de transporte de patines trabajando en las calles y hoy sólo una tercera parte lo está haciendo, a los otros los tenemos mientras tanto trabajando en bodega y otros sitios, pero no es vayamos a poder mantener siempre así, es complicado”, concluye.

Desde su inicio, en julio del año pasado, hasta ahora, Grin suma en la Ciudad de México poco más de 927,000 viajes realizados en sus patines eléctricos, siendo los días más solicitados para su uso los miércoles, jueves y viernes.

También te puede interesar: