‘Nunca perdí en Querétaro’, afirma candidata de Morena a la gubernatura en su tercera elección

Celia Maya, la candidata de Morena para contender por la gubernatura de Querétaro, una entidad tradicionalmente alejada de los partidos de izquierda, confía en que en su tercera oportunidad, esta será la vencida.

“Algunos dicen que perdía, pero nunca perdí, siempre he sido una ganadora porque fuimos creciendo, hicimos que la izquierda se fuera fortaleciendo”, defiende la exmagistrada.

No obstante, para ello tendrá que reducir la desventaja que hoy la mantiene en un lejano segundo lugar en la contienda estatal.

De acuerdo con diversas encuestas, Morena aparece como la segunda opción en Querétaro, pero muy lejano del primer lugar. Con su encuesta de febrero, el panista Mauricio Kuri aventajaba en la entidad con 32.6% de las preferencias, seguido de la morenista con 23.8%. Mientras que el estudio de Massive Caller es menos alentador, con 51.1% de las preferencias a favor del blanquiazul contra 19.5% para el partido guinda.

En tanto, el actual gobierno estatal, encabezado por Francisco Domínguez, se encuentra con una aprobación alta, de acuerdo con la encuesta de Mitofsky a febrero pasado. Además, se ha mantenido entre los 10 mandatarios estatales con mayor aprobación en los últimos 12 meses.

En la elección anterior, la propia Maya contendió por Morena con un resultado de 5.6 % de los votos, contra el 46.9% de los sufragios que obtuvo el vencedor, el actual mandatario queretano, Francisco Domínguez.

Sin embargo, la aspirante morenista confía en que su proyecto crecerá en respaldo de la gente y podrá incluso cerrar la diferencia con el actual candidato del PAN.

“Vamos muy bien, había una distancia con el partido que está en el gobierno, pero se está cortando esa distancia muy rápidamente, entonces Morena se está colocando”, sostiene.

Maya contendió en 2 de las últimas 3 contiendas por esta entidad, una en 2003 con el PRD y otra con Morena en 2015, en las que obtuvo los mejores resultados para la izquierda en lo que va del siglo: más de 6% en la primera y arriba del 5% en la segunda. En 2009, cuando la izquierda no contó con la exmagistrada, el PRD alcanzó una votación de 1.8% en una entidad que históricamente se ha debatido entre PRI y PAN, sobre todo los últimos años.

“Desde la primera vez en el 2015 que contendimos y yo fui la candidata logramos el registro local de Morena, siendo su primera contienda tuvimos casi el 7% de la votación sin recursos, porque no había recursos para nada”, presume.

En su diagnóstico de la contienda, Maya confía en que la participación de jóvenes y el empoderamiento de las mujeres jugará a su favor ante las urnas. Sin embargo, reconoce que en la entidad se ha malentendido la visión social de un gobierno con un giro completo al socialismo o al comunismo, satanizado sobre todo por los grupos conservadores, muy presentes en la entidad.

“En un estado como Querétaro la izquierda no era muy bien aceptada porque la visión social la confundían con comunismo, con socialismo. Entonces, fuimos de empezar a construir la izquierda”, afirma.

Guiada por rumores de los cuales se niega a abundar, la candidata de Morena sostiene que la corrupción que se conoce vox populi resulta uno de los principales problemas para la entidad.

“La corrupción es de todos sabido y anda en boca de todos, es algo que está ahí, tenemos muchas quejas. Vinieron grupos a platicar conmigo acera del gran problema que hay en la regularización del transporte y que solo se favorece a algunas empresas. Y en el transporte en general, de carga, de pasajeros, en las grúas; y en todo hay corrupción, hay gran corrupción en los penales. Es vox populi esto de que en las cosas no hay transparencia”, acusa.

En contraste, celebra la integración del gobierno estatal con las medidas del gobierno federal como el mayor logro de la presente administración, por la que contendió 6 años atrás.

Y al evaluar la administración de AMLO en el gobierno federal, Maya se mantiene leal a su referente, a quien espera emular con ganar la tercera elección en que participa, y defiende lo logrado hasta ahora, sin encontrar en ella un error.

“Lo que le tachan como error es su manera franca de decir las cosas, pero están los programas sociales, si no fuera por esos no tendríamos la estabilidad, su lucha contra la corrupción que no la puede desconocer nada, yo creo que es un gobierno de aciertos con su programa”, afirma.