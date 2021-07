¿Oficina de comercio exterior en una alcaldía? Cuauhtémoc va por la suya

Enseñar al ecosistema empresarial a importar y exportar, combatir la extorsión a empresarios y comerciantes, crear un búnker propio (con ubicación reservada), generar una planta de ensamble de luminarias, son algunos de los proyectos prioritarios de la alcaldesa electa en Cuauhtémoc, Sandra Cuevas Nieves. Son ambiciosos, pero viables, dice en entrevista con Forbes México.

Cuevas Nieves -quien a sus 35 años lleva la fundación Por un México Bonito, la galería de arte contemporáneo 11:11 y la productora de eventos masivos Danika Producciones- será la cuarta mujer que dirija el territorio que es considerado la séptima económica del país, ya que aporta 4.8% del PIB nacional y 23.8% del local, y es calificado como el corazón político de la CDMX.

Abanderada de la alianza PAN, PRI y PRD en las pasadas elecciones, la alcaldesa electa asegura: “Nunca he pertenecido a un partido político, nunca me he afiliado”. Adelanta que en dos semanas dará a conocer a los integrantes de su gabinete -del cual reveló algunos nombres a Forbes México– y asegura que en su equipo habrá gente con experiencia y no cuotas: “no tengo compromisos con nadie”.

-En el debate oficial habló de un área de comercio exterior ¿de qué va esto?

-Vamos a trabajar para contar con una nueva Jefatura de Unidad Departamental de Comercio Exterior. Tenemos en la Cuauhtémoc más de 20% de todos los comerciantes de la ciudad, quienes compran sus mercancías en el extranjero a un alto costo. Entonces, voy a hacer cargas consolidadas a través de esta área de comercio exterior para que los comerciantes puedan traer sus mercancías a muy bajo costo, pero también para que los emprendedores puedan tener la oportunidad de exportar su producto a cualquier parte del mundo Nosotros les vamos a dar el acompañamiento, la asesoría y todas las herramientas para que eso sea posible sin cobrarles un solo peso. Será el ABC de cómo deben importar y exportar.

Al frente de esta unidad de comercio exterior estará Margarita Centeno, reveló Cuevas a este medio. “Ella trabajó en más de 10 aduanas durante más de 20 años. Desde la más complicada de todas las aduanas que es Nuevo Laredo, como la aduana de Pantaco (Azcapotzalco, CDMX), la de Veracruz, tiene gran experiencia en materia aduanera, que es lo que nosotros necesitamos para que se le pueda dar a los comerciantes el ABC de cómo importar y exportar”.

La alcaldesa electa, licenciada en Comercio Internacional por la Universidad del Valle de México, adelantó otro nombre de su próximo gabinete: Francisco Chávez Salmerón estará al frente de la Dirección General de Administración. Él ha desempeñado en cargos en diferentes instituciones, incluyendo la Secretaría de Relaciones Exteriores, donde la propia Sandra Cuevas laboró.

La prioridad es hacer de la Cuauhtémoc, en 18 meses, la mejor alcaldía de la CDMX: Sandra Cuevas. Foto: © Andrea Gama / Forbes México

Cuauhtémoc es una alcaldía en la que empresarios y comerciantes de todos los tamaños deciden hacer sus inversiones, pero también es una donde más sufren: extorsiones, secuestros, amenazas, cobro de piso.

Durante el debate que organizó el Instituto Electoral de la Ciudad de México, Sandra Cuevas habló que al gobierno de la alcaldía entran 120 millones de pesos derivados de la extorsión por parte de autoridades, se le pidieron más detalles sobre eso y esto fue lo que dijo:

“Eso corresponde a todas las cuotas que se les piden tanto a comerciantes, a empresarios, a la industria restaurantera. Hay más de 70 mil comerciantes, muchos empresarios, infinidad de restaurantes, centros nocturnos, bares, antros, a todos ellos son a los que se les ha venido extorsionando. Es un tema que a los empresarios y comerciantes les da miedo hablar, porque los tienen amenazados, porque entra también el crimen organizado, pero todos sabemos que existe y está pasando”. Sandra Cuevas, alcaldesa electa en Cuauhtémoc.

– ¿Cómo se piensa erradicar este problema?

-Se atacará de manera frontal. Voy a dedicarme a desmantelar todos estos grupos criminales. Es una tarea titánica, sin embargo, vamos a hacerlo de una forma estratégica, con investigación, con inteligencia, va a asumir el cargo de la Dirección de Seguridad y Protección Civil un policía que va a pedir licencia y va a asumir el cargo.

– ¿Quién es esta persona?

-Es un policía de otra entidad, sabe cómo operar, que debe actuar bajo perspectiva de derechos humanos, sabe cómo dirigirse a los delincuentes, sabe cómo coordinarse con las autoridades. El perfil que va a estar a cargo de algo tan importante como es el tema de la seguridad debe ser, necesariamente, un policía de carrera.

La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, ha declarado que en la Ciudad de México habrá gobernabilidad tras el resultado de las elecciones, en las que el partido al que pertenece perdió seis alcaldías ante la alianza PAN, PRI y PRD, que a partir del 1 de octubre gobernará nueve demarcaciones. Ante ello, Sandra Cuevas corresponde afirmando que habrá coordinación institucional con el gobierno central.

“Debe ser una relación de respeto, debe ser pensada en que los únicos beneficiados van a ser las vecinas y vecinos, hayan votado por el color que sea. Debemos entender que aquí la politiquería, la grilla no puede existir, nosotros, los servidores públicos, estamos aquí para hacerle la vida más sencilla a todos. Entonces la relación debe ser institucional y de respeto”, comenta.

-También ha dicho que instalará cámaras en casas y negocios ¿nos puede dar más detalles?

-Vamos a instalar cámaras de seguridad en casas y negocios ¿Cuál es la gran diferencia y seremos la primera alcaldía que lo haga? Todas las cámaras, además de tener yo un búnker de seguridad, van a estar monitoreadas desde el aparato telefónico de cada vecino. Ellos, 24 horas, los siete días de la semana, van a estar viendo lo que pasa en sus calles. No nos vamos a esperar a que alguien más nos permita o nos haga el favor de brindarnos el video, o que no haya videos porque la cámara (del C5) no servía, eso ya no va a pasar, porque nosotros mismos vamos a tener la información a la mano.

– ¿Dónde y quién estará en ese búnker de seguridad?

-Va a haber expertos monitoreando lo que pasa en las calles y cuando ocurra algún tema de riesgo, alguna violencia, algún robo, el sistema nos va a permitir rastrear a los responsables a través de todo el circuito. Lo va a poder ver tanto el vecino, como nosotros como autoridad en el mando de operación, ese va a ser un lugar privado al que solo va a entrar el director general de Seguridad y Protección Civil, obviamente la alcaldesa y las autoridades con las que nos vamos a coordinar. Nadie más puede entrar ni puede saber dónde va a estar ese búnker, por un tema de seguridad.

Otra de las propuestas de la alcaldesa electa es acabar con los contratos millonarios de compra e instalación de luminarias. Para ello, pretende instalar en la alcaldía Cuauhtémoc una planta de ensamble de luminarias.

-¿Cómo funcionará este proyecto?

-En el tema de luminarias, se compran entre tres mil 500 y cuatro mil pesos una luminaria a los empresarios que muchos (funcionarios) consideran sus amigos. Aquí no va a pasar de esa manera. Vamos a instalar la primera fábrica de la alcaldía que va a llevar a cabo el ensamble de las luminarias. Nosotros a través del área de comercio exterior vamos a importar las luminarias para que se ensamblen en la alcaldía. En esta fábrica les vamos a dar trabajo a gente que viva en la alcaldía, porque se van a fabricar miles de luminarias.

-¿Morena perdió la alcaldía, ve una oposición de ellos a sus proyectos?

-No he pensado en eso, no me detengo a pensar si nos van a bloquear, si están enojados o contentos. Eso no me preocupa en absoluto, a mí me interesa trabajar. Algo que a mí me caracteriza es que trabajo con lo que hay, y saco los proyectos con lo que tengo. Si en un lugar no encontramos, siempre hay opciones, el tema primordial es sacar los proyectos y cumplirle a la gente. Si gobierno central no cuida sus formas, no nos apoya, pues el afectado va a ser gobierno central, por esa razón, todos, la oposición y el color que sea, debemos trabajar por el objetivo de cumplirle a la gente, todo lo demás sale sobrando.

