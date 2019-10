Olga Tokarczuk y Peter Handke ganan el Premio Nobel de Literatura

Notimex.- El Premio Nobel de Literatura 2018 fue otorgado a la autora polaca Olga Tokarczuk, en tanto que el ganador de este año es el escritor austriaco Peter Handke, informó este jueves Mats Malm, secretario permanente de la Academia Sueca.

Olga Tokarczuk lo obtuvo gracias a “una imaginación narrativa que con pasión enciclopédica representa el cruce de límites como una forma de vida”.

Entre sus obras están Flights, Escrituras de Jacob, Sobre los huesos de los muertos y Un lugar llamado Antaño.

“Creo que la literatura es un animal vivo, una criatura que aflora en un lenguaje y otro”, expresó Tokarczuk en una entrevista para el diario español El País.

El mérito de Peter Handke, es haber elaborado “ un trabajo influyente que con ingenio lingüístico ha explorado la periferia y la especificidad de la experiencia humana”.

Ensayo sobre el día logrado, Carta breve para un largo adiós, La repertición y Ensayo sobre el cansancio son parte de las obras de este autor.

“La invención, la ficción son la verdad. Por eso la literatura es más espontánea, me refiero a la literatura que se expone al riesgo de lo espontáneo, de la ficción, de la imaginación”, indicó Handke a El País.

