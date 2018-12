OnePlus y Qualcomm lanzarán un smartphone para la red 5G

MAUI, Hawaii. Después que el mismo Pete Lau, anunciara que el OnePlus será el primer smartphone con la plataforma móvil Snapdragon 855, el CEO de la firma china enfatizó que serán los primeros en lanzar al mercado un teléfono con el nuevo procesador de 7 nanómetros firmado por Qualcomm que le permitirá, entre otras cosas, acercar a sus usuarios a redes 5G.

We are taking the next step in our journey to the top of the global flagship market! OnePlus and @EE will join forces to deliver a #5G ready flagship in early 2019. https://t.co/NYppNZ6nYF #SnapdragonSummit pic.twitter.com/bXo0hulRmo

— OnePlus (@oneplus) December 5, 2018