Oposición evita aprobación de reforma eléctrica de López Obrador

Después de más de 13 horas de discusión, los diputados de oposición evitaron que la reforma eléctrica de Andrés Manuel López Obrador fuera aprobada, primera vez que se da un revés a una iniciativa respaldada por Morena y sus aliados.

Con 275 votos a favor de Morena y sus aliados pero con 223 votos en contra de los legisladores del PAN, PRI, PRD y MC, y cero abstenciones, la reforma eléctrica del presidente no obtuvo mayoría calificada por lo que fue desechada, ya que eran necesarios 332 votos para que fuera aprobada.

Foto: © Fernando Luna/ Forbes México

El presidente Andrés Manuel López Obrador, previo a la votación, reiteró en sus redes sociales que aunque no pasara su propuesta de reforma eléctrica, el litio será protegido debido a la ley minera que ya mandó a la Cámara de Diputados.

El dictamen rechazado de la reforma eléctrica buscaba la hegemonía de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) al darle 54% del mercado nacional en la generación del consumo eléctrico, y 46%, a la iniciativa privada. Esta era una de las principales criticas de la oposición al señalar que le otorgaban poder al titular de este organismo: Manuel Bartlett.

Esta reforma modificaba los artículos 4, 25, 27 y 28 de la Constitución y agregaba transitorios para establecer que los permisos de generación eléctrica otorgados y los contratos de compraventa de electricidad como el sector privado, serían cancelados, así como las solicitudes pendientes de resolución.

Además, señalaba que la generación eléctrica del sector privado, se sujetaría a la planeación y al control de la CFE. También reconocía los contratos de generación distribuida existentes y se mantenían las condiciones vigentes para nuevos contratos hasta 0.5 MW.

En tanto, para los ayuntamientos y organizaciones del sector social sin fines de lucro, se hacía una excepción en dicho límite, pues podrían celebrar contratos para el autoconsumo con la generación distribuida, hasta por 1 MW cumpliendo los requisitos que establezca la CFE.

E incluía una modificación al artículo 4 para establecer que toda persona podrá acceder al uso y suministro de energía eléctrica suficiente y asequible como “condición previa par al goce de los derechos humanos que establece esta Constitución”.

Foto: © Fernando Luna Arce

Desde gritos de ‘no va a pasar’ hasta ‘traidores a la patria’, diputados se enfrentan

Durante la discusión, los diputados se dijeron desde “traidores”, “rateros” y “soberbios”; todos esos calificativos para defender su posición en contra o favor de la reforma eléctrica.

Mientras el PRD, PAN, PRI, MC dijeron “no va a pasar”, “no nos dieron moche, eso se los dieron a José ratón” y hasta amenazaron con no respaldar ninguna de las iniciativas del presidente Andrés Manuel López Obrador, el partido mayoritario los llamó “traidores a la patria”.

El primero en pasar a dar su posicionamiento fue el coordinador del PRD, Luis Espinoza Cházaro, quien aseguró que en el dictamen avalado por Morena no incluye las propuestas de la coalición Va por México, por lo que aseguró que iban en contra de la reforma constitucional.

Foto: Fernando Luna

Además, criticó a los morenistas de no escuchar a los expertos en el Parlamento Abierto que se llevó a cabo en enero y febrero en San Lázaro, pues el dictamen que se presentó ante el Pleno de la Cámara de Diputados es el mismo que envío el mandatario.

Entre gritos de “no va a pasar”, el perredista pidió a los morenistas votar en contra de la reforma y construir un nuevo dictamen a partir de la propuesta de su coalición, pues dijo que si no, en lugar de que baje el precio de la luz, el titular de la CFE, Manuel Bartlett, se comprará “otra veintena de casas”.

Foto: Fernando Luna

En tanto, el coordinador del PRI, Alejandro Moreno, les dijo a los morenistas que si seguían en actitud “soberbia”, los diputados de la oposición iban a ir en contra de las iniciativas del mandatario federal, como la electoral.

“Que les quede claro, no va pasar su reforma. Nos toca estar del lado correcto de la historia aunque conlleve oponernos abiertamente en contra del grupo en el poder. Morena es una tragedia y desgracia para México”, dijo el priista.

Acompañado de los diputados del PRI, PAN, PRD, mencionó que el legislativo es un poder y no un empleado del poder.

Foto: Andrea Gama

Mientras, el coordinador de MC, Jorge Álvarez Máynez, mencionó que su grupo parlamentario no respaldarán la reforma eléctrica de López Obrador y enfatizó que esta propuesta busca darle más poder al gobierno. Asimismo, se unió al llamado de la coalición Va por México: rebélense contra Morena.

“No le vamos a prestar nuestros votos a esta farsa ni henos estado nunca dispuesto a negociarlo. No tuvieron que amarrarnos las manos ni vamos a cerrar las bocas en este debate, vamos a votar con convicción y vamos a seguir planteando propuestas”.

En caso contrario, el coordinador de Morena, Ignacio Mier, llamó “traidores a la patria” a los diputados del PRI y consideró que ese organismo político son un “remedo de partido”. Asimismo, aseguró que el dictamen presentado contiene 9 de las 12 propuestas de la coalición Va por México.

Foto: Fernando Luna

“Unos se arrepintieron, tienen ustedes la oportunidad de también hacerlo. Sobre todo, el PRI, el PRI que todavía le prende veladoras a Lázaro Cárdenas, que lo hace con el grande presidente López Mateos, pero hoy, qué son, un remedo de partido, traidores a la patria”, declaró el morenista en el Pleno e la Cámara de Diputados.

También, pidió a los legisladores opositores respaldar la reforma constitucional para romper la polarización.

En su turno, el vicecoordinador del PT, Gerardo Fernández Noroña, señaló que la oposición no busca defender el medio ambiente o las energía limpias, sino a empresas extranjeras relacionadas en materia eléctrica.

“Es muy simple, es muy sencillo. Hoy, aquí, estamos discutiendo la soberanía nacional en materia eléctrica. Y hoy, aquí, la oposición viene a defender a un oligopolio de cuatro empresas extranjeras. No vienen a defender el medio ambiente, no vienen a defender las energías limpias”, dijo el petista.

AMLO dice que México ya está blindado contra la traición

El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró este domingo, antes de que se votara su reforma que finalmente fue desechada, que aunque no pasara su propuesta, el litio será protegido debido a la ley minera que ya mandó a la Cámara de Diputados.

“Ya lo dije en mi informe del martes: pase lo que pase ya estamos blindados contra la traición. Mañana lo vuelvo a explicar”, posteó.

Ya lo dije en mi informe del martes: pase lo que pase ya estamos blindados contra la traición. Mañana lo vuelvo a explicar.— Andrés Manuel (@lopezobrador_) April 18, 2022

Desde el miércoles, López Obrador informó que ya había firmado la iniciativa de reforma a la Ley Minera para proteger al litio de los intereses extranjeros.

El mandatario federal aseguró entonces que ningún interés privado o del exterior pondrá a su administración contra la pared en materia energética por lo que blindará los minerales estratégicos para su exclusiva explotación de la nación.

“Acabo de firmar hoy en la mañana, la iniciativa de reforma a la Ley Minera, que no requiere las dos terceras partes, es mayoría simple, para que el litio quede como propiedad de la Nación.

“Vamos a esperar el domingo y de inmediato entra la iniciativa de litio. Nada más para que sepan los mexicanos de que no nos van a poner contra la pared, no. El litio, que lo ambicionan, porque me consta, tanto corporaciones como gobiernos extranjeros, va a ser de México”, lanzó el jefe del Ejecutivo federal en su conferencia de prensa desde Palacio Nacional el miércoles.

