Oposición no propone, se dedica a estorbar en el Congreso: AMLO

“No es nada nuevo, es lo que siempre han hecho, estar bloqueando, no proponen nada, se dedican a estorbar, mucho ayuda el que no estorba”, así cargó el presidente Andrés Manuel López Obrador este viernes contra la propuesta de la oposición, integrada por el PAN, PRI y PRD, de una “moratoria constitucional” para frenar las reformas del Ejecutivo.

Este jueves el presidente nacional del PAN, Marko Cortés, con respecto a la “moratoria constitucional” de la alianza opositora, dijo que “durante el tiempo que resta a la LXV Legislatura del Congreso de la Unión, los grupos parlamentarios no aprobarán cualquier iniciativa de reforma, adición o modificación a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.

Cuestionado al respecto en su conferencia matutina de este viernes, el presidente dijo: “imagínense decir ‘vamos a bloquear una reforma electoral’ ¿qué provecho tiene eso?”, y acusó que el rechazo a esa iniciativa sería para que los partidos de oposición sigan “teniendo consejeros electorales antidemocráticos” y puedan “llevar a cabo fraudes”.

Sobre la oposición a la reforma para que la Guardia Nacional pase a ser parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, el presidente cuestionó la postura de la oposición y recordó a Genaro García Luna, extitular de Seguridad Pública con Felipe Calderón y que actualmente está acusado de narcotráfico en Estados Unidos.

“Qué es entonces lo que quieren, que resucite la antigua Policía Federal y que la Guardia Nacional esté en manos de personas como (Genaro) García Luna, eso es lo que buscan, que regrese a ser manejada desde Gobernación, sin profesionalismo, sin disciplina, sin honestidad, sin lealtad al pueblo”, preguntó.

“No creo yo que esto les ayude. Es como cuando decidieron votar a favor de Iberdrola, en vez de votar a favor de la Comisión Federal de Electricidad. En la costa de Oaxaca hubo 31 municipios afectados por el huracán y en 10 días se restableció el servicio eléctrico ¿qué pasaría si en vez de la Comisión Federal de Electricidad, fuese Iberdrola? ¿Les preocuparía Ozolotepec? No, (en la oposición) votaron en contra de la CFE”, recordó el presidente López Obrador.

Otro caso, abundó, fue “cuando se propuso que se elevara a rango constitucional la pensión a los adultos mayores, que se convirtieran en derechos constitucionales las becas para estudiantes de familias pobres, las pensiones para niñas y niños con discapacidad, votaron en contra. ¿Cuál es la nueva estrategia? Es lo mismo nada más que nosotros vamos a seguir adelante y contamos con el apoyo del pueblo, que eso es lo más importante”.

El mandatario dijo que la oposición da prioridad a estrategas, politólogos, analistas porque “creen que la política es asunto de los políticos, de los de arriba, de la élite, no conocen al pueblo, no recogen los sentimientos del pueblo, no le tienen amor al pueblo, por eso están inmersos en una crisis, pero es asombroso, porque uno pensaría que va a haber una revisión, van a llevar a cabo un análisis, va a haber autocrítica, se va a rectificar, pero no, más de lo mismo”.

