Oposición no tiene proyecto y sí anarquía, tengan cuidado, manda decir AMLO a Monreal

Sin referirse a él por su nombre, pero enterado de sus coqueteos con el bloque opositor, el presidente Andrés Manuel López Obrador consideró este martes que los morenistas, como Ricardo Monreal, que buscan salir del movimiento acusando falta de democracia, deben tener cuidado pues los partidos conservadores no tienen nada que ofrecer en el terreno político pues carecen de proyecto.

Negando que al interior del partido que fundó se vaya a desatar una ruptura por la inconformidad en los resultados de las encuestas, como la de Ricardo Mejía Berdeja tras no resultar electo en el sondeo para Coahuila, el jefe del Ejecutivo federal consideró que para que exista un quiebre debe haber una causa y la acusación de fraude en el método elector no es uno de ellas.

“No (habrá ruptura), eso quieren nuestros adversarios. Hasta en el caso de que alguien dijera me voy, no pasa nada. Porque hasta para tomar una decisión de ruptura se necesita una causa y si no hoy elementos no hay pruebas y sólo es porque yo quería y como yo soy muy importante pues me voy.

“Además porque me están tirando un lazo del bloque conservador, yo les diría a los que podrían tomar ese camino que tengan cuidado porque qué les pueden asegurar los del bloque conservador si ahí hay anarquía política, no tienen ni programa, ni dirigente. No tienen lo principal, no tienen pueblo”, alertó el tabasqueño.

Desde hace unas semanas, el senador morenista Ricardo Monreal ha aceptado públicamente que negocia con la alianza Va por México y Movimiento Ciudadano ser su candidato a la presidencia de la República en 2024 de no resultar electo en la encuesta que haga Morena.

Aunque se tenía previsto que este mes el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado anunciaría su salida del partido para buscar su aspiración presidencial en el bloque opositor, esta postura se ha moderado ante los embates de alas conservadoras del instituto político.

