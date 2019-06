Osorio Chong lamenta salida de Narro del PRI; confía en salir de crisis

Notimex.- El coordinador del PRI en el Senado de la República, Miguel Ángel Osorio Chong, señaló que la renuncia de José Narro al tricolor después de 46 años de militancia es un llamado a la unidad y a la reflexión.

Lamentó la decisión del exrector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), quien también era parte de los aspirantes a la dirigencia nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Lamentó que Narro haya tomado la decisión de salir del PRI, no sólo del proceso electoral. “Lo lamento por su trayectoria de honestidad, de trabajo, de resultados y es una pérdida muy importante para el instituto político.

“Es un llamado a la unidad, un llamado a que el proceso –me refiero a los que están participando-, lo lleven de la mejor manera”, afirmó.

Añadió que la decisión de José Narro deviene de encontrarse con adversarios que están en este momento en una dinámica que no permite hablar de equidad respecto del proceso electoral, por lo que reiteró su llamado a la responsabilidad.

Finalmente, descartó que la renuncia de José Narro provoque una desbandada de priistas.

“Ojalá y no, porque el partido no se lo merece. Hemos estado en una crisis en el 2000 y en el 2006 y hemos salido adelante y ahora estamos en una crisis del 2018. Es increíble que no la podamos ver. Siempre hemos salido delante”, concluyó.

