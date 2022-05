Países de América Latina no están de acuerdo con exclusión de Cuba de la Cumbre: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró este miércoles que México al igual que otros países de América Latina, como Bolivia, le han manifestado su descontento con la posible exclusión de Cuba, Venezuela y Nicaragua de la Cumbre de las Américas que se llevará a cabo en Los Ángeles, California.

“Otros presidentes ya me habían expresado que no están contentos, como el de Bolivia, que era una falta de respeto, y ahora que fuimos a la gira muchos me pidieron mi opinión y externé lo mismo, que había que hacer trabajo de convencimiento”, señaló López Obrador.

Ayer, el mandatario federal amagó con no asistir al encuentro si la posición del presidente estadounidense, Joe Biden, era por excluir a dichas naciones tal y como lo adelantó el subsecretario estadounidense para América Latina y el Caribe, Brian Nichols.

El argumento para excluir a dichos países es que no respetan la democracia por lo que no tienen cabida en Estados Unidos.

Lee: Cuba, Nicaragua y Venezuela quedan fuera de la Cumbre de las Américas

Ante esta situación, ayer el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, acudió urgentemente a Palacio Nacional para conversar con el mandatario mexicano sobre que aún se está a tiempo de negociar la asistencia de todas las naciones que integran el continente.

En conferencia de prensa, el jefe del Ejecutivo federal narró que en su entrevista con el diplomático, le expuso la necesidad de que el continente se una y que si existe alguna diferencia se exponga y se abran caminos por el diálogo. Sin embargo, fue categórico en que no se debe excluir a nadie.

“Si hay diferencias, que se expongan, que haya diálogo, o por qué vamos a excluir, que nadie excluya a nadie, vamos a buscar la unidad, para eso es la política, la diplomacia. De eso hablamos con el embajador Ken Salazar, que dicho sea de paso es una persona respetuosa, seguro no le va gustar a otros que diga que el embajador de Estados Unidos es respetuoso”, dijo.

Ayer, cuestionada sobre la postura de México, la vocera de la Casa Blanca, Jen Psaki, señaló que la administración Biden aún no determina qué países intervendrán en la Cumbre de las Américas, pues no se han girado las invitaciones.

