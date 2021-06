PAN, PRI y PRD ven bien ir en coalición para las elecciones de 2024

Dirigentes del PAN, PRI y PRD buscan ir juntos para las elecciones de 2024, cuando se elija al próximo presidente de México, se renueve la Cámara de Diputados y el Senado, ya que, dijeron, la coalición que construyeron para los comicios de este año fue exitosa.

“Hemos ido juntos, vamos a fortalecer todavía más lo que ya hemos logrado en estos meses que nos precedieron. Desde que el año pasado iniciamos las conversaciones para ir avanzando (…) En el camino al 2024, pasando por el 2022 y el 2023, en que vamos a ir juntos con toda seguridad y nos daremos la confianza para llegar juntos en 2024”, dijo Zambrano.

Ademas rechazó que los legisladores de esta coalición llamada Va por México se unan a Morena para construir una mayoría calificada para aprobar reformas constitucionales del presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Eso no sucederá, nadie de nuestros legisladores va a ir a negociar allá para construir acuerdos diferentes a los que nos mandató la ciudadanía el pasado domingo”, mencionó el perredista.

Mientras, el líder del PRI, Alejandro Moreno, mencionó que mantienen conversaciones los tres partidos para llegar juntos en las elecciones de 2022, 2023 y 2024.

“Tenemos un dialogo fluido entre los dirigentes nacional del PAN, PRD. Reconocer que ha sido un éxito, que es potente y que esta coalición si tuvo éxito en 2021, sin lugar a dudas, construyendo acuerdos, y paso a pasito tendrá resultados en 2021 y 2023 y por qué no en el 2024”, dijo el priista.

Tras haber perdido varios bastiones priistas, como Colima, Campeche, Sonora, Sinaloa, el dirigente priista señaló que su partido “creció y avanzó” en las elecciones, ya que, dijo, aumentaron 52% en el número de legisladores a los que actualmente tienen; estimó que tendrán entre 70 a 75.

Al ser cuestionado si renunciará como lo han pedido militantes del tricolor por haber perdido dichas gubernaturas, respondió que él fue elegido para cuatro años y ese será el tiempo en el que se quedará, ya que argumentó que él no tiene compromisos con algún grupo político del PRI.

“A mí no me pusieron desde Los Pinos como en su momento le hacían con algunas dirigencias. Yo gané la dirigencia en un proceso democrático. Yo no tengo ningún compromiso con algún grupo político, mi compromiso es con la militancias. Fui electo cuatros años y voy a a estar cuatro años al frente del PRI”, recalcó.

Señaló que cuando llegó a la dirigencia del tricolor, el PRI tenía el 8% de la intención del voto. “De ese tamaño era el boquete que nos dejaron pasando la elección presidencial con los resultados más desastrosos en la historia del PRI. Hoy el PRI tuvo prácticamente 18% de la votación adicional”.

Y dijo que desde la presidencia de México y desde Morena están “activando a sus lacayos” para atacar a las dirigencias del PAN, PRI y PRD.

En tanto, el líder del PAN, Marko Cortés, comentó que buscarán a los diputados de todos los partidos, como Movimiento Ciudadano y del Partido Verde Ecologista de México para unirse a ellos y conformar un grupo de oposición.

“Tendrán que ponerse de un lado de la historia, del bien de las instituciones, del contrapeso o del mal de la destrucción o del retroceso; tendrán que demostrar no solo con los dichos, sino con los votos de sus legisladores de qué lado están”, informó el panista.

Por parte del PAN, estarán Santiago Creel y Jorge Romero; por el PRD, Luis Cházaro .

Pese a que la coalición no logró ganar los gobiernos de 11 estados; ellos insistieron que esta unión fue “exitosa” y “potente”, y que Morena fue “el gran perdedor”.

Sin embargo, el PRI perdió los gobiernos de Sonora, Sinaloa, Campeche, Colima, Guerrero, San Luis Potosí, Tlaxcala y Zacatecas; el PAN, los de Baja California Sur y Nayarit; el PRD, Michoacán.

