Panamá quiere ser un hub de emprendimiento

El Área Especial Panamá Pacifico recientemente realizó el evento First Tuesday como parte de su iniciativa que busca impulsar un hub de emprendimiento.

“Hoy estamos trabajando en el hub de emprendimiento, es una iniciativa que estamos realizando con la Fundación Ideas Maestras” dijo Hernán Riveros, Gerente de Desarrollo Estratégico de Clientes de ‎London & Regional, empresa que desarrolla Panamá Pacifico.

El Hub de emprendimiento es un proyecto que surgió por las muchas ideas que existen en Panamá Pacifico donde vieron que había personas que se atrevieron a emprender. Intenta aprovechar las infraestructuras que posee, así como las experiencias e incorporar a los gerentes de las empresas que están establecidas allí para que sean mentores. Incluso ya algunos de los emprendimientos hicieron alianzas con una de las empresas porque necesitaba justamente el tipo de servicios que estaban desarrollando.

Panamá Pacifico, junto a Sebastián Mendoza, presidente de la Fundación Ideas Maestras y líder del First Tuesday en el país, quieren a través del hub apoyar a los emprendedores.

Cabe recordar que Panamá Pacifico es uno de los mayores desarrollos públicos-privados del mundo y está situado a las orillas del Canal de Panamá. Kemmy Almengor, Gerente Senior de Comunicaciones de ‎London & Regional, explicó que Panamá Pacífico es un área de crecimiento sostenible que esta enfocado en fomentar el bienestar y el crecimiento a través de la innovación y la creatividad y de la colaboración en comunidad”

“Nos basamos en cuatro pilares: sostenibilidad, bienestar y calidad de vida, planificación urbana y desarrollo económico y social, esta actividad (el First Tuesday) responde a ese pilar” dijo Almengor.

Entre los consejos que Mendoza dio a los participantes del First Tuesday está el buscar un problema qué solucionar. “Cualquier persona que este empezando a emprender, lo primero que pensamos es que lo que debemos tener es un gran producto o que tenemos que tener es mucho dinero para poder empezar y eso deja por fuera a mucha gente que no tiene los recursos, pero que si tienes las ganas, lo primero que hay que hacer es encontrar un problema” dijo el líder de First Tuesday

El concepto que manejan es que todos de alguna forma tienen alguna situación que resolver: vecinos, comunidad o país y la oportunidad está cuando se decide resolver ese problema. “Cuando se decide por resolver ese problema van a empezar a llegar los socios, las otras personas que quieren resolverlo como tú, los fondos y lo demás” dijo el también emprendedor.

Otro de los consejos es crear una red de contactos, en este último punto se enfoca el evento realizado ese día, en acercar a los emprendedores, inversionistas y otras personas.

Los organizadores del evento tienen planeado realizar otras actividades como taller o networkings y para conocer sobre los detalles hay que seguir las diferentes plataformas de la Fundación Ideas Maestra y Panamá Pacifico.

“La idea es crear ese espacio de acompañamiento donde puedan trabajar las empresas y pueda ser una incubadora de los proyectos que van a desarrollar”, dijo Hernán Riveros.