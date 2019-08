Paquete Económico 2020 va a ser conservador: Hacienda

El Paquete Económico 2020 está siendo cuadrado en torno a una medida específica: establecer un superávit primario positivo con el objetivo de evitar el uso de deuda para el pago de intereses, así lo confirmó Gabriel Yorio, subsecretario de Hacienda y Crédito Público.

“El paquete va a ir caracterizado con este superávit primario positivo, también lo que vamos a reflejar en el paquete obviamente es la recomposición del gasto como se ha venido haciendo en el año, reduciendo el gasto corriente del gobierno y tratar de dirigirlo al gasto en infraestructura pero también a esta red social que nos ayuda a proteger a los ciudadanos mexicanos más vulnerables, pero es un paquete que va a ser conservador y tratar de que sea realista”, apuntó el funcionario durante su participación en el Foro Banorte.

Hasta el momento, las autoridades hacendarias continúan “estudiando” el nivel de superávit que puedan establecer en el documento que tendrá que entregar a la Cámara de Diputados para su análisis antes del 8 de septiembre, mismo que tendrá que ser integrado bajo la perspectiva de un débil crecimiento económico durante 2019.

Le gobierno de Andrés Manuel López Obrador se planteó lograr un superávit primario de 1.3% del Producto Interno Bruto (PIB) para este año.

Asimismo, se estimó que los ingresos presupuestarios serían inferiores en 121,200 millones de pesos debido a la disminución de ingresos petroleros con respecto a lo que estaba previsto en la Ley de Ingresos Federal 2019, esto de acuerdo con los Pre-Criterios Generales de la Política Económica para el 2020.

Además, el funcionario señaló que ya se están estudiando una serie de acciones para fortalecer el marco fiscal y a largo plazo presentar una reforma fiscal.

“Le presidente ha pedido que no incrementemos impuestos, pero lo que sí vamos a hacer es identificar actividades económicas que no están siendo gravadas y una de ellas, por ejemplo, son las plataformas digitales que todavía no es tan representativo pero que está creciendo mucho, lo que prevemos es que este sector en los siguientes años va a crecer todavía más y es mejor ir preparando la estructura tributaria para este tipo de plataformas”, apuntó.

Asimismo, se enfocará en la evasión fiscal, enfocadas en el fortalecimiento de marco jurídico, así como impulsar iniciativas para permitir el uso de base de datos e identificar a evasores fiscales.