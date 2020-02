Estudiar en Londres para un mexicano es más barato que en Canadá y EU

Para un mexicano estudiar la universidad en Londres, resulta más económico que estudiar en países como Estados Unidos y Canadá.

El costo de la anualidad en muchas universidades oscila entre los 8 y 18,000 dólares, el cual es menor que varias universidades privadas del país y de Estados Unidos y Canadá.

Además, gracias a la alianza de Blue Ivy Coaching (México) con Study Group, especializados en estudios en el extranjero, existe un pase preferencial para los estudiantes de nuestro país que cubran con los requisitos.

A través de esta alianza, los mexicanos podrán disminuir su proceso de solicitud de admisión de 18 meses a sólo 4 semanas, de acuerdo con medios.

Además de los precios accesibles, varias de las mejores universidades de Europa están en el Reino Unido como: Durham University, que está dentro del top 10 general a nivel país, The University of Sheffield, de periodismo y ciencias sociales, Cardiff University, Aberdeen University, University of Leeds, University of Surrey.

Junto a las colegiaturas accesibles, existen varias opciones de becas y financiamientos para estudiantes de Latinoamérica.

Finalmente, a partir de 2020 y con motivo del inicio del Brexit, los estudiantes extranjeros que se gradúen en el país tendrán la oportunidad de buscar trabajo en un plazo de dos años, comparado con los 4 meses que se otorgaban anteriormente.

