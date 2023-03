Partido Republicano es intervencionista, hipócrita y corrupto: AMLO

Tras el llamado que hizo el republicano Dan Crenshaw para que las fuerzas armadas de Estados Unidos intervengan en México para combatir el narcotráfico, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo este jueves que el Partido Republicano es intervencionista, hipócrita y corrupto.

El mandatario agregó que si el congresista continúa con el llamado, el gobierno mexicano comenzará una campaña entre los mexicanos y latinos en Estados Unidos para que no se vote por los republicanos.

“Nosotros no vamos a permitir que intervenga ningún gobierno extranjero y mucho menos que intervengan fuerzas armadas de un gobierno extranjero en nuestro territorio y desde hoy vamos a iniciar una campaña de información a los mexicanos que viven y trabajan en Estados Unidos para informarles lo que estamos haciendo en Mexico”, dijo el mandatario.

En conferencia de prensa desde las instalaciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, López Obrador calificó esta propuesta del congresista como irresponsable y ofensiva para México, ya que es una falta de respeto a la soberanía de este país y aseguró que si no hay un cambio de actitud y siguen utilizando este tema con propósitos “politiqueros”, México impulsará que no se vote por el Partido Republicano.

“(La) iniciativa de los republicanos, además de irresponsable, es una ofensa a México, una falta de respeto a nuestra soberanía. Si no cambia su actitud y piensan que van a utilizar a México para sus propósitos propagandísticos, electoreros y politiqueros, nosotros vamos a llamar a que no se vote por ese partido por intervencionista, inhumano, hipócrita y corrupto, porque lo que dijo el senador no lo admitimos. A México se le respeta”, mencionó.

AMLO enfatizó que México es un país independiente y no recibe órdenes de nadie, pues quien manda es el pueblo.

Tras el secuestro de cuatro estadounidenses en Tamaulipas, el congresista republicano Dan Crenshaw propuso la intervención del Ejército de Estados Unidos para combatir al narcotráfico en México.

