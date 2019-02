Patriots se imponen a Rams y ganan su sexto Super Bowl

Los Patriots repitieron la dosis de 2001 a los Rams y consiguieron su sexto anillo como campeones de la NFL, tras imponerse con un marcador de 13 a 3 en el Super Bowl LIII, en un juego dominado por las defensivas.

Con este triunfo los Pats imponen consiguen su sexto triunfo en 11 finales disputadas, e igualan a los Pittsburgh Steeler como los equipos más ganadores del Super Bowl. Además de que con este resultado Brady igualó al basquetbolista Michael Jordan como el único deportista campeón 6 veces en un mismo deporte.

Tras un primer cuarto donde Brady fue interceptado y Gotskowki falló una patada de 3 puntos y que provocó que al final de los primeros 30 minutos este fuera el segundo Super Bowl con menos puntos de la historia; y fue en los últimos 15 minutos donde todo se decidió.

Los New England Patriots se fueron con una ventaja de 3-0 a los vestidores, pero en el tercer cuarto los Rams lograron empatar el marcador.

Fue hasta el último periodo que Brady logró encontrar a sus dos receptores favoritos (Edelman y Gronkowski) para recorrer el terreno de juego y dejar a su equipo en zona roja, donde Sony Michel hizo un acarreo de potencia y velocidad para atravesar la defensa de los Rams y conseguir el primer touchdown del partido.

