Sorpresa: 95% de las apuestas del Super Bowl son ilegales

Cada año, además del campeón, fuera del terreno del juego también hay millones de ganadores gracias al Super Bowl y también gracias a las apuestas. Se estima que alrededor de 27 millones de personas apostaran en Estados Unidos en este evento.

De acuerdo con información de Eduardo Peláez, especialista en deportes y apuestas deportiva de la plataforma Strendus se apostarán 6,000 millones de dólares en este partido. La gran sorpresa es que 95% del total son apuestas ilegales.

Este porcentaje tan elevado de apuestas ilegales se debe a que sólo ocho estados de los que conforman EU consideran legales las apuestas deportivas.

En plática con Forbes México, Peláez afirma 350 millones de dólares del total corresponden a apuestas hechas en los estados donde las apuestas deportivas son legales. Esta cifra supone un aumento del 270% en comparación a los 13o mdd en apuestas legales en el Super Bowl de 2018.

Este aumento está originado debido a que en 2018 como se explicó anteriormente, hubo ciertos cambios jurídicos que permitieron que las apuestas deportivas se convirtieran en legales.

Sin embargo, el especialista en deportes y apuestas deportivas dijo que año con año el monto de apuestas legales irá en aumento ya que se pretende que más estados otorguen la legalidad a dicha práctica.

Además, afirma que no se permite apuesta entre estados, pero esto cambiará ya que es probable ver pronto acuerdos para realizar apuestas deportivas entre estados.

También afirmó que para acabar con este fenómeno de las apuestas ilegales son necesarios al menos siete años de reformas para erradicar la diferencia entre las apuestas legales e ilegales en Estados Unidos.

De acuerdo con los datos ofrecidos por Strendus a Forbes México, en los ocho estados donde las apuestas deportivas son legales se han registrado ya 48 apuestas por 1 millón de dólares cada una para el Super Bowl LIII .

En México, donde hay 27 millones de aficionados a este deporte, las casa de apuestas están más reguladas y ofrecen mayor garantía. Se espera que se apuesten en nuestro país varias decenas de millones de dólares en este evento.

En cuanto a las apuestas meramente deportivas de cara este partido, en la actualidad podemos ver como New England Patriots es ligeramente favorito. Mientras la victoria de Patriots paga 100 pesos por 131 apostados, la victoria de los Rams otorga 11o pesos por cada 100 apostados.

El handicap para este partido es de 2.5; es decir, un ganador se llevará el triunfo con 2.5 puntos de diferencia frente a su rival..

Apuestas extradeportivas o proposiciones

El especialista en deportes y apuestas deportiva de la plataforma Strendus declaró que lo que más suele darse en este tipo de evento, son las proposiciones. Apuestas que implican únicamente dos respuestas.

Aquí te presentamos algunas de las apuestas más curiosas de este evento y a las que puedes apostar.

Apostándole al volado puedes ganar antes de que comience el partido, es una de las más elegidas por los apostadores ya que tienes un 50% de probabilidades de acertar. Peláez recomienda apostar en este año a que sale cruz

Cara – 129

Cruz + 100

Otra de las imágenes del partido es el vertido del Gatorade al entrenador por parte de sus jugadores. Mucha gente decide apostar por cuál será el color que tendrá el liquido derramado sobre el entrenador ganador.

En este Super Bowl lo que menos beneficios da es el agua que paga 200 pesos por 100 apostados , mientras que uno de los colores principales de la marca como el naranja otorga 550 pesos.

Agua +200

Rojo + 450

Amarillo / Verde + 350

Naranja + 550

Azul + 750

Morado + 1000

El medio tiempo será terreno de Maroon 5 y también hay apuestas sobre cual sería la canción con la que el grupo abrirá el espectáculo, aquí las llamativas:

Moves like Jagger + 120

This Love + 150

She will be love + 200

Girls like you + 1000

Sugar + 300

Otras apuestas tienen que ver con apoyo a Colin Kaepernick, jugador vetado por la NFL, o con el estadio donde se jugará el partido

¿Algún artista traerá un jersey de Colin Kaepernick en el medio tiempo? Sí -303 / No +240

¿Estará abierto el techo del estadio Mercedes Benz en la patada inicial? Sí -278 / No +210