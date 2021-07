Pemex ‘perdona’ multa de 159 mdp a contratista de ductos marinos

La empresa estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) evitó multar con 159 millones de pesos (mdp) a una empresa que incumplió un contrato de infraestructura marina, reveló la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Se trata de la compañía estadounidense J. Ray Mcdermott, la cual obtuvo un contrato para la ingeniería, procura y construcción de dos ductos marinos para los yacimientos Ku-Maloob-Zaap, pero se retrasó más de 300 días.

“El contratista no concluyó los trabajos en las fechas críticas establecidas, no presentó la información y documentación que acredite que las incidencias y eventos que afectaron la ejecución de los trabajos fueron ocasionados por eventos de fuerza mayor, y no entregó los planos “as built” en todas sus especialidades en los plazos establecidos”, precisó la autoridad federal en un reporte individual sobre la Cuenta Pública 2020.

Celebrado bajo la dirección del priista Carlos Treviño, el monto del contrato ascendió 912 mdp y comenzó el 20 de junio de 2018 con fecha de terminación para el 16 de marzo de 2019, de acuerdo con el documento federal.

La ASF detectó irregularidades en el proceso de licitación del contrato sobre los requisitos a participantes para la entrega de los estados financieros.

“No se llevó a cabo el procedimiento de licitación conforme a lo establecido en las bases de licitación”, apuntó.

El auditor federal incluso señaló deficiencias en el proyecto ejecutivo, falta de aclaración y documentación en el material constructivo.

La petrolera mexicana respondió a la Auditoría que “en ningún momento se omitió la aplicación” de sanciones por atraso contractual en los trabajos, sin embargo, no eran las cifras que correspondían al tamaño de la falta.

La primer obra contratada fue un oleogasoducto de 24 pulgadas de diámetro por 3.2 kilómetros entre dos plataformas, y un oleoducto de 8 pulgadas de díametro por 1.5 kilómetros de interconexión submarina en el Golfo de México.

Ku-Maloob-Zaap es relevante porque aporta un tercio —621,000 barriles diarios— de la producción total de la compañía que dirige Octavio Romero Oropeza.

