Peña Nieto llega a Argentina para participar en cumbre del G20

Notimex.- El presidente Enrique Peña Nieto ya se encuentra en Buenos Aires, Argentina, para participar en la Cumbre G20 y en cuyo marco también atestiguaría la firma del Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

En su cuenta @g20org de Twitter, la Cumbre que este año se celebra en ese país sudamericano dio cuenta de la llegada del presidente mexicano, quien por última ocasión participará en el encuentro, en el cual estará acompañado por los secretarios de Economía, Ildefonso Guajardo, y de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray.

¡Bienvenido, Enrique Peña Nieto!

El presidente de #México 🇲🇽 ya está en la #Argentina para participar de la #CumbreG20.

Welcome, @EPN!

The President of #Mexico 🇲🇽 has arrived in Argentina to participate in the #G20Summit.#G20Argentina pic.twitter.com/L0xJiACqAg

