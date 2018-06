Peña, Trump y Trudeau celebran recepción del Mundial 2026

Reuters.- Los presidentes de México, Estados Unidos y Canadá celebraron esta mañana la decisión del Congreso de la FIFA de otorgar a la candidatura que sus países presentaron junto a Canadá la organización del Mundial de fútbol de 2026.

La oferta de América del Norte tuvo 134 votos, mientras que la propuesta rival de Marruecos contó con 65 apoyos. Uno de los representantes de la FIFA votó por la opción “ninguna sede”.

El torneo de 2026 será el primero expandido a 48 equipos desde los 32 actuales. De los 80 partidos, 10 se jugarán en México, 10 en Canadá y el resto en Estados Unidos. La final será en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

En un video publicado en su cuenta de Twitter, el mandatario mexicano, Enrique Peña Nieto, celebró que sus compatriotas vuelvan a tener la posibilidad de disfrutar de un Mundial en sus tierras.

“Felicito a la Federación Mexicana de Fútbol por este logro, y sobre todo me da gusto por la gran afición mexicana. Luego de los exitosos campeonatos de fútbol realizados en 1970 y 1986, México hará historia al convertirse en el primer país en organizar tres Copas del Mundo”, señaló.

“La decisión de la FIFA es un reconocimiento a los tres países … También el fútbol sabe que Canadá, México y Estados Unidos estamos profundamente unidos. ¡Felicidades por ser anfitriones juntos de la Copa del Mundo 2026!”, agregó.

En una inusual muestra de sintonía, el mandatario estadounidense se mostró de acuerdo con lo dicho por su par mexicano.

“Estados Unidos, junto a México y Canadá, acaban de conseguir la Copa del Mundo. ¡Felicitaciones tras mucho trabajo duro!”, destacó.

The U.S., together with Mexico and Canada, just got the World Cup. Congratulations – a great deal of hard work!

Por su parte, el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, dijo en Twitter: “Buenas noticias esta mañana. La Copa del Mundo de 2026 está viniendo a Canadá, Estados Unidos y México. Felicitaciones a todos los que trabajaron duro en la candidatura. ¡Será un gran torneo!”.

Good news this morning: The 2026 FIFA World Cup is coming to Canada, the US and Mexico. Congratulations to everyone who worked hard on this bid – it’s going to be a great tournament! 🇨🇦🇲🇽🇺🇸 #United2026

— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) June 13, 2018