México frena exportaciones de acero a EU por aranceles de Trump

Los aranceles del 25% y 10% al acero y aluminio que impuso el gobierno de Donald Trump ya están surtiendo efecto. Algunas exportaciones de estos materiales desde el territorio mexicano hacia Estados Unidos han sido detenidas por la medida del mandatario republicano, informaron especialistas en el tema.

Los aranceles “afectan en las exportaciones inmediatas de manera directa e indirecta y en ocasiones se cancelan pedidos, también en el consumo. Hay que buscar nuestras fortalezas y buscar soluciones”, comentó Lorenzo González Merla, Presidente de la Comisión de Sustentabilidad y Cambio Climático de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), durante la presentación de las propuestas a los candidatos presidenciales por parte del organismo.

Por su parte, José Luis de la Cruz, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico (IDIC), ratificó que ya se están cancelando exportaciones, principalmente de acero, de México hacia Estados Unidos.

“La afectación ya está ocurriendo porque el arancel del 25% sí hace inviable ciertos negocios para los compradores en Estados Unidos, sí les encarece el producto. Los envíos para producir en Estados Unidos se encarecen artificialmente pro la medida del presidente Trump”, comentó el especialista.

De la Cruz recordó que están en juego entre 1,500 y 2,000 millones de dólares anuales para México por los aranceles aplicados por la administración estadounidense.

“Parece que Altos Hornos de México- la mayor siderúrgica integrada del país- está enfrentando (dificultades), pero todavía no hay algo definitivo porque no se sabe en Estados Unidos…Lo que ocurra en el sector agrícola no tiene un vínculo directo y rápido con el sector siderúrgico o del aluminio, que son los dañados por los aranceles de Estados Unidos. La afectación todavía es difícil de cuantificar, algunas empresas norteamericanas continúan con sus pedidos y otras sí las han cancelado”, comentó de la Cruz.

Después de que el gobierno de Trump anunció que los aranceles se aplicarán a partir del 1 de junio, la Secretaría de Economía mexicana respondió que impondrá medidas equivalentes a productos como aceros planos (lámina caliente y fría, incluidos recubiertos y tubos diversos), lámparas, piernas y paletas de puerco, embutidos y preparaciones alimenticias, manzanas, uvas, arándanos, diversos quesos, entre otros, hasta por un monto equiparable al nivel de la afectación.