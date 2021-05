Personas armadas retienen a Mario Delgado en Tamaulipas

Mario Delgado, líder nacional de Morena, denunció que mientras viajaba de Matamoros a Reynosa, en Tamaulipas, en una gira con los candidatos en el estado, fue detenido por un grupo de personas armadas.

El presidente nacional de Morena, quien viajaba en una camioneta en compañía de la la senadora Guadalupe Covarrubias y los diputados Adriana Lozano y Erasmo González, pidió que las autoridades investiguen por qué fueron detenidos.

“Ojalá haya una explicación a lo que acaba de ocurrir, afortunadamente no pasó a mayores”, dijo Delgado, quien grabó el incidente y lo compartió en redes sociales.

En el video se aprecia que los sujetos armados piden dialogar con los acompañantes de Delgado Carrillo, a lo cual se negaron los morenistas.

“No, no podemos bajarnos, no podemos hablar es que somos de Morena, somos de Morena, no podemos (bajarnos)”, les indició el diputado González.

El morenista reprochó las condiciones de inseguridad que se vive en el Estado y pidió al Poder Judicial resolver el desafuero del gobernador García Cabeza de Vaca, ya que no hay gobernabilidad en la entidad.

“Tamaulipas vive una crisis de inseguridad, de violencia y eso causa desde la situación del gobernador y el Poder Judicial que no resuelve esa situación. Urge la gobernabilidad de Tamaulipas, urge que se restablezca la paz y la tranquilidad”, lanzó Delgado Carrillo.

“Acabamos de vivir una situación que no se la deseamos a nadie y ojalá que garanticen la seguridad en el resto de nuestra gira, vamos a Reynosa y sabemos que ahí hay mucho enojo del gobernador porque nuestro movimiento va a arriba”.

El líder morenista pidió a la Guardia Nacional y autoridades estatales resguardar el resto del recorrido que realizará por Tamaulipas.

