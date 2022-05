Pese a estigma de criminales y vividores, latinos aportan 2.7 bdd a economía de EU

David Hayes-Bautista se define asimismo como un chicano, un hispano. Habla fluido el español, pero es inevitable que, al escucharlo, cuando su lengua primordial es el inglés, no vengan a la mente episodios de la cinta “Sangre por Sangre”, de Taylor Hackford, doblados en “pocho”.

“Para los que no me conocen soy chicano, pero siendo chicano no es que hable mal el español, sino que hablo pocho y hablo pocho perfecto”, dice para romper el hielo.

“Pendejo, yo fui onda primero que tú”, recuerdo mientras Hayes-Bautista advierte un alza en el discurso antiimigrante que se propaga en Estados Unidos al tiempo que cobra fuerza por diversos círculos el empoderamiento de los latinos en la política, educación y la economía.

Aunque el término “pocho” no le molesta, incluso se asume como tal, advierte que éste y otros han formado parte de una ola en su país para denigrar a los latinos y ha generado, en la actualidad, un incremento tóxico hacia la multiculturalidad de los Estados Unidos.

Esto ha propiciado, inevitablemente, que en ese país la población perciba a la comunidad latina como criminal, vividora y parte de una migración ilegal que trae consigo más problemas que beneficios para esa nación.

“Nos dijeron que éramos narcos, criminales, esto que el otro, y llegamos a creerlo aunque nuestros padres salían a trabajar, ver la solidaridad familiar, pero pensábamos que éramos pocas las familias así, así que no se habla de los latinos en términos positivos”, señala.

Pero lo cierto es que cada día aportan más a la economía estadounidense y pueden ser una opción para el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de ese país de cara al avance de China como principal socio comercial del mundo.

En entrevista con Forbes México, David Hayes-Bautista, con estudios de ingeniería y medicina por la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA), compartió su visión acerca del poder latino y la explosión en la contribución que realiza la comunidad a la economía de Estados Unidos y que no debe pasar desapercibida.

El doctor David Hayes-Bautista, profesor de la Universidad de California. Foto: UCLA

El despertar de los latinos, enfatiza, es extraordinario, pues tras años de reprimir sus lazos culturales por miedo al rechazo y segregación, hoy cuentan con más herramientas y acceso a la educación y trabajo que ha permitido que se encuentren ante si con su pasado y comprendan mejor su contribución a la Unión Americana.

Por ejemplo, entre 2010 y 2019, el numero de latinos con un título universitario creció 2.8% más rápido que el de no latinos. Eso deriva, apunta Hayes-Bautista a que más latinos de entre 16 y 64 años tengan mayores probabilidades de laborar. La participación de los latinos en la fuerza laboral de Estados Unidos en 2019 fue del 68.9%.

De acuerdo con el informe, el 87.8% de los estudiantes millennials pueden terminar la preparatoria si se compara con el 66.2% de otros grupos migrantes. Mientras que el 47.6% concluye sus estudios universitarios o superiores comparados con el 31.8% de los no latinos.

¿Cuál es el resultado de este despertar? En 2019, la producción económica total de los latinos en Estados Unidos fue de 2.7 billones de dólares y esta cifra ha ido en aumento, pues datos de censos arrojaron que en 2015, la contribución latina alcanzó los 2.5 billones de dólares desde los 1.7 billones de dólares registrados en la primera década del siglo 21. El avance ha sido constante.

Esto es posible, dice el investigador debido a que cada día más, los latinos participan e incrementan la fuerza laboral, suben salarios, tienen un consumo firme, forman hogares y adquieren bienes inmuebles.

¿Qué nos dicen estas cifras? Si los latinos vivieran tuvieran su propio país, su aportación económica equivaldría al que produce anualmente Francia e incluso sería mayor al de Italia, Canadá o Brasil.

“Si los latinos que viven en Estados Unidos fueran un país independiente, el PIB latino de Estados Unidos estaría empatado con el séptimo mayor PIB del mundo, Francia”, señala Hayes-Bautista en su reporte sobre PIB Latino en EU en 2021.

“Esos ‘ilegales’, esos ‘narcos’ producen un PIB igual al PIB de Francia, entonces, tal vez no sean tanto los criminales”, comenta.

Según el reporte difundido por la Universidad de California en el marco de la AlianzaMX, tres cuartas partes de los latinos en Estados Unidos residen en 10 entidades: Arizona, California, Colorado, Florida, Georgia, Illinois, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York y Texas, es decir, más de 46 millones habitan dichas demarcaciones.

En los últimos dos años, el PIB latino tuvo un crecimiento promedio de 5.6%, que es el doble de la tasa de la economía estadounidense en general. De acuerdo con el informe presentando, la contribución latina ha crecido un 57% más rápido que el PIB real de Estados Unidos y un 70% más rápido que el no latino.

Hayes-Bautista explica, en la presentación de su informe, que dentro de los 2.7 billones de dólares que conforman el PIB latino, el principal sector industrial es el referente a la educación y salud. con 446 mil millones de dólares o el 16.4% del total.

En tanto, los servicios profesionales y empresariales representan 327 mil millones de dólares, lo que equivale al 12% del producto interno bruto latino. El sector financiero e inmobiliario aporta 252 mil millones de dólares o el 9.3%.

Uno de los mayores componentes del PIB latino es el referente al consumo personal, en 2019, este factor se situó en 1.85 billones de dólares y tal mercado equivale al tamaño de toda la economía en Texas.

“Los latinos de todos los Estados Unidos han estado a la altura del desafío del Covid-19 y están preparados para ser un motor de la recuperación en la economía post-pandemia”, afirmó.

Y aunque la estadística refleja un empoderamiento de la comunidad latina y cada día cobra relevancia en el entorno económico de Estados Unidos, la importancia para con México y Centroamérica representa su sostén económico.

De acuerdo con cifras del Banco de México (Banxico), durante el primer trimestre del año, el país captó alrededor de 13 mil 911 millones de dólares en remesas. Hace unos días, el presidente Andrés Manuel López Obrador estimó que 2022 cerraría con la llegada de 60 mil millones de dólares por parte de los paisanos que viven en Estados Unidos.

No obstante, a la par del crecimiento en la preponderancia de la comunidad latina, también es un foco de alerta la poca vinculación con sus raíces, que generalmente residen en el centro y sur de América.

—¿Qué va a pasar con las familias de latinos que viven en México, Centroamérica y que dependen de ellos, si las nuevas generaciones comienzan a perder el interés en apoyarlos?— se le cuestionó.

—Hay un problema, no se enseña casi nada de México, no se enseña casi nada de la historia de latinos en Estados Unidos, nada, y luego están expuestos a esa narrativa tan negativa y muchas veces la internalizan y la hacen de ellos, entonces, ¿qué piensan? Pues por qué van a mandar dólares a una familia y país que ni conocen.

Se requiere una educación más global especialmente para que los latinos conozcan sus propias raíces por eso hablo cada día más de los 300 años del Virreinato cuando hubo cambios drásticos en toda América que nos hicimos la sociedad que hoy reconocemos— comentó Hayes-Bautista.

Más allá del apoyo que los latinos pueden brindar a sus familiares fuera de Estados Unidos, la visión del empoderamiento latino en aquel país deben estar orientadas a la búsqueda de inversiones donde el capital humano y adquisitivo se dispara.

“Qué mercado con este crecimiento, pero sobre todo latino con México, con Centroamérica, debe limitarse al intercambio de remesas, sino en otras oportunidades que nos da el futuro, de los de segunda y tercera generación”.

