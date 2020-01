Pez remo gigante chino es la primera especie extinta de 2020

El pez remo chino o también conocido como ‘espátula’, uno de los peces más grandes del mundo se han extinguido, ya que originarios del río Yangtze no han divisado a estas especies, bastante notorias debido a sus siete metros de largo, desde 2003.

La especie y sus parientes cercanos han existido durante al menos 200 millones de años, sobreviviendo a cambios y trastornos inimaginables, como la extinción masiva que mató a los dinosaurios y reptiles marinos como plesiosaurios con los que nadó.

En su momento, las plantas con flores evolucionaron y llegaron a poblar las costas de su hogar ancestral, el río Yangtze, en la China moderna.

Mucho más tarde, el bambú apareció en escena, y mucho después, pandas gigantes. En los últimos miles de años, en el tiempo evolutivo, la tierra se llenó de gente y China se convirtió en el país más poblado de la Tierra.

Así es que en las aguas fangosas del Yangtze el pez remo vivió como lo había hecho durante eones, utilizando su hocico especial en forma de espada para detectar la actividad eléctrica para encontrar presas, como crustáceos y peces.

Pero hay un fenómeno que esta especie antigua, a veces llamada el “panda del Yangtze”, no podría sobrevivir: los humanos. Un nuevo artículo publicado en Science of the Total Environment concluye que la especie se ha extinguido, principalmente debido a la sobrepesca y la construcción de presas.

Es “una pérdida reprensible e irreparable”, dice el líder del estudio Qiwei Wei de la Academia China de Ciencias Pesqueras, que ha estado buscando al animal durante décadas.

“Es muy triste”, agrega Zeb Hogan, un biólogo de peces de la Universidad de Nevada, Reno, y un Explorador de National Geographic que no participó en el estudio. “Es la pérdida definitiva de un animal único y extraordinario, sin esperanza de recuperación”.

Hogan dice que la extinción del pez remo debe servir como una llamada de atención para proteger a otras especies de agua dulce.

Los peces grandes, en los que se especializa, están especialmente en riesgo: la mayoría de los animales de agua dulce más grandes están en peligro de extinción, dice.

“Este es el primero de estos peces de agua dulce muy grandes en salir y muchos están en riesgo. La preocupación es que se extinguirán más, pero la esperanza es que podamos revertir su declive antes de que sea demasiado tarde”, dice Hogan.

Con información de El País y Nat Geo.

Lee también: ‘Lewis’, el koala rescatado de incendios, fallece por múltiples quemaduras