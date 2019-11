‘Lewis’, el koala rescatado de incendios, fallece por múltiples quemaduras

Una mujer rescató con sus brazos al koala Ellemborough Lewis de los incendios en Australia, las imágenes se volvieron virales en la Red.

Desafortunadamente el Port Macquarie Koala Hospital informó que el ejemplar del Koala falleció, pues no pudo superar las grandes quemaduras que había sufrido.

“Hoy hemos tomado la decisión de poner a Ellenborough Lewis a dormir”, se lee en el post del Hospital.

Today we made the decision to put Ellenborough Lewis to sleep. We placed him under general anaesthesia this morning to…

El koala se volvió ‘famoso’ luego de que Tony Doherty, su rescatista, entrara corriendo a las llamas para poder salvar la vida del marsupial. La mujer utilizó sus prendas para cubrirlo del fuego, posteriormente lo roció con agua para intentar aliviar sus quemaduras.

Devastating to hear reports that Lewis the koala rescued here was unable to overcome his injuries from the #NSWbushfire and has sadly died.

pic.twitter.com/bmv2eqwWyT

