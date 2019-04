Pingüinos emperador han dejado de reproducirse debido al calentamiento global

Durante los últimos tres años, prácticamente nada ha surgido en el segundo lugar de reproducción más grande de la Antártida para los pingüinos emperador, y el comienzo de este año se ve tan sombrío, según un estudio reciente.

Por lo general, entre 15,000 y 24,000 parejas reproductoras de pingüinos emperador acuden anualmente a un sitio de reproducción en Halley Bay, considerado un lugar seguro que debería permanecer frío este siglo a pesar del calentamiento global. Pero casi ninguno ha estado allí desde 2016, según un estudio en la Ciencia Antártica del miércoles.

La población de parejas reproductoras ha aumentado significativamente en un caldo de cultivo cercano, pero el autor del estudio dijo que no se acerca a la cantidad faltante en Halley Bay.

Falla reproductiva

«Nunca hemos visto una falla de reproducción en una escala como esta en 60 años», dijo el autor del estudio Phil Trathan, jefe de biología de la conservación en el British Antarctic Survey. «Es inusual tener una falla reproductiva completa en una colonia tan grande».

Normalmente, alrededor del 8% de la población mundial de pingüinos emperadores se reproduce en Halley Bay, dijo Trathan.

En blanco y negro, con orejas y pechos amarillos, los pingüinos emperador son las especies de pingüinos más grandes, pesan hasta 88 libras (40 kilogramos) y viven aproximadamente 20 años. Las parejas se reproducen en las condiciones invernales más duras con el macho incubando sus huevos.

Los científicos culpan a la fuerte disminución del clima y las condiciones climáticas que rompen el «hielo rápido», el hielo marino que está conectado a la tierra, donde los pingüinos emperadores se reproducen. Incuban sus huevos y cuidan a sus polluelos, uno por par, en hielo. Después de criar y cuidar a los polluelos, los pingüinos se mueven hacia mar abierto.

El estudio encontró que en 2016 y 2017, no hubo cría en Halley Bay y el año pasado hubo solo un poco.

Gran pérdida

El área de reproducción de Dawson-Lambton, que había albergado a un par de miles de parejas, aumentó a 11,117 parejas en 2017 y a 14,612 parejas en 2018, según el estudio.

Aunque eso es alentador, no compensa todo lo que se perdió en Halley Bay, dijo Trathan. «No todo el mundo ha ido a Dawson Lambton todavía», dijo.

Lo preocupante no es que parte de la colonia se haya mudado a Dawson-Lambton, es que los científicos pensaron que Halley Bay era un refugio de cambio climático en una de las áreas más frías del continente «donde en el futuro espera tener siempre emperadores «, Dijo Trathan.

David Ainley, ecólogo marino y experto en pingüinos en la consultora H.T. Harvey & Associates, preocupado de que algunas personas estén más alarmadas de lo que deberían estar porque muchos de los pingüinos no desaparecieron, solo se movieron. Si bien no es tan aterrador como puede sonar inicialmente, con el cambio climático «a largo plazo, es otra cuestión, ya que los lugares de reproducción alternativos probablemente se volverán más difíciles de encontrar», dijo Ainley, quien no formó parte del estudio.

Culpan al Niño

El estudio tiene sentido y, a veces, un cambio ambiental dramático puede causar un fracaso en la reproducción como este, dijo Stephanie Jenouvrier, una experta en pingüinos de la Institución Oceanográfica Woods Hole que no formó parte del estudio.

Trathan dijo que un El Niño súper fuerte, un calentamiento cíclico natural del Pacífico central que cambia el clima en todo el mundo, derritió el hielo marino más de lo normal y expuso el hielo rápido al viento y las olas, lo que hace que el hogar de cría sea menos estable. Dijo que aún no es posible decir si el calentamiento provocado por el hombre, debido a la quema de combustibles fósiles que genera gases que atrapan el calor en todo el mundo, es un factor.

Un estudio de 2014 realizado por Jenouvrier proyectó que, debido al cambio climático, la población global de pingüinos emperadores probablemente caerá al menos un 19% para el año 2100.

El fracaso de la colonia reproductiva, dijo Trathan, «es una advertencia de cosas que podrían llegar a ser importantes en el futuro».

