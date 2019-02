Pintura de Banksy que se autodestruyó será exhibida en Alemania

Reuters. – “Love is in the Bin”, la obra de graffiti del artista Banksy que fue triturada en vivo después de venderse en una subasta el año pasado, será exhibida en un museo alemán, luego de que la institución se aseguró de que su mecanismo de destrucción no funcionaba más.

La pintura fue subastada originalmente como “Girl with Balloon”, la imagen de una niña que sostenía un globo rojo con forma de corazón que se ha convertido en la obra más popular del artista desde que fue realizada sobre el puente de Waterloo de Londres en 2002.

Pero en el momento en que el martillo del subastador caía, un mecanismo escondido dentro del marco trituró la mitad de la pintura, que justo se había vendido por más de un millón de libras esterlinas.

El director del museo Henning Schaper dijo que había estado ansioso por evitar ser víctima de otra broma práctica “subversiva, ingeniosa” del artista y ver triturado el resto de la pintura mientras estuviera a su cargo.

“Abrimos el marco y encontramos la máquina trituradora, el espacio de las baterías, los cables y, para nuestra satisfacción, las baterías habían sido removidas y los cables cortados”, dijo Schaper después de que curadores con guantes blancos colgaran cuidadosamente la obra en su nuevo lugar.

El dueño, un coleccionista de arte europeo anónimo, acordó seguir adelante con la compra de la pintura, que el artista renombró oficialmente después de ser triturada, y ahora está a préstamo en el Frieder Burda Museum de Baden-Baden por un mes.

El museo no cobrará al público por ver la pintura. Schaper dijo que como Banksy era un defensor de la democratización del arte y un artista callejero, estaría mal que los asistentes pagaran para verla.

“Queríamos comprometernos con su filosofía al colgar la obra donde la gente no tuviera que pagar para ingresar y que pudiera experimentar el arte de Banksy y sumarse a nosotros en el debate crítico sobre el desarrollo del mercado del arte”, dijo Schaper.

La pintura estará disponible en la ciudad del sudoeste de Alemania hasta el 3 de marzo, antes de ser trasladada a la Staatsgalerie en Stuttgart, una galería que tampoco cobrará para verla.

