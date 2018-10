A través de un video difundido en internet, el polémico Bansky reveló que la destrucción de la obra “Girl With Balloon” no resultó como esperaba. En el video, que revive el momento exacto en que un botón detona la destrucción de la pieza (ahora conocida como “Love is in the bin”), se observa el proceso involucrado en la creación del mecanismo que habría de triturar la obra firmada por el misterioso ícono del street art británico.

El video “Shredding the Girl and Balloon – The Director’s half cut”, suma al momento más de dos millones de reproducciones y también muestra la reacción del público presente en la hoy histórica subasta de Sotheby’s, realizada en Londres. En él se sugiere que el resultado final debió haber derivado en la destrucción total y no parcial de la obra, sobre todo al considerar una nota que indica “En los ensayos funcionó siempre”.

A continuación te mostramos el video que descubre parte del proceso ideado por Bansky.

