Planta fotovoltaica en Puerto Peñasco abastecerá a 60 mil hogares: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que a partir de este viernes, con el arranque de la planta fotovoltaica de Puerto Peñasco, Sonora, alrededor de 60 mil hogares serán beneficiados con el abasto de energía limpia.

“Ya se inició con esta planta en Peñasco pero se puede replicar en cinco sitios de Sonora; hoy empieza a producirse energía y preguntaba yo ¿cuánto? porque no quiero ir a prender una planta, oprimir un botón y que no signifique y ya me dijeron que lo que voy a ir a hacer de apretar un botón va a significar electricidad para 60 mil hogares y es apenas el inicio”, sostuvo el jefe del Ejecutivo federal en conferencia de prensa desde la Base Aérea Militar No. 18, en Hermosillo.

La primera etapa de esta planta fotovoltaica, que se construye en un terreno donado por el empresario Daniel Chávez, tendrá una capacidad de generación en corriente alterna de hasta 457.211 MW, con una producción anual de energía eléctrica de 1041.74 GWH, según documentación de la Comisión Reguladora de Energía (CRE).

Lee: Lee: Avalan línea de transmisión de la planta solar de Puerto Peñasco, pero ponen condiciones

El permiso otorgado a la CFE para la planta fotovoltaica de Puerto Peñasco tendrá una vigencia de 30 años contada a partir de su fecha de emisión.

La primera fase del parque solar de Puerto Peñasco tiene previsto comenzar con sus actividades comerciales a partir del 1 de mayo de 2023 y la segunda fase entrará en operación el 15 de mayo de 2024.

“Esa planta cuando esté totalmente terminada va a ser la más grande en generación de energía eléctrica mediante la utilización solar en toda América Latina, entonces vamos a estar en Peñasco”, sostuvo.

Hoy, a medio día, López Obrador encabezará la ceremonia de inauguración de la primera etapa de la Central Fotovoltaica en Puerto Peñasco, Sonora.

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado