Ante polarización no es conveniente reforma electoral: Lorenzo Córdova

Ante el intento de Morena de querer reformar la ley electoral, el presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, señaló que con polarización que vive México no es conveniente modificar las reglas de juego.

“El contexto no sé si sea el mejor para hacer una reforma. Por eso he dicho que hoy hacer una reforma es probablemente inconveniente, porque pocas veces había habido un ambiente tan polarizado y una reforma electoral requiere de amplios consensos. Cuando la polarización prevalece, cuando una reforma se hace más con el estómago que con la cabeza, más vale no meter las manos a la reglas del fuego electoral”, declaró el consejero presidente.

Al participar en el Foro Forbes Economía y Negocios 2021 “El nuevo escenario económico“, Córdova mencionó que las modificaciones podrían hacerse si los actores políticos “están a la altura” y se cumplen con tres requisitos fundamentales: que sean para mejorar el sistema electoral que hay, que sean aprobadas por consenso y que sean basadas en datos objetivos.

“¿Es pertinente una reforma electoral ? Siempre es pertinente afinar las reglas de juego. Nuestra reforma de 2014 es una reforma que sirve para realizar elecciones (…) y podemos ir con ella sin necesidad de cambios. En ese sentido ¿es necesaria? No es necesaria (…) Con las reglas que tenemos podemos ir a 2024”, comentó.

Lee también: AMLO convocará a expertos para diseño de reforma electoral

El presidente del INE también aseguró que se realizaron con éxito las elecciones del pasado 6 de julio, cuando se eligieron a los gobernadores de 15 estados y se modificó la Cámara de Diputados.

“La jornada del 6 de junio fue, a todas luces, exitosa a pesar de estos contextos adversos (la pandemia, la violencia y la polarización), la participación ciudadana se incrementó, logrando el índice de participación más alto de las elecciones intermedias que se han realizado con un 52.7% de participación en un contexto de pandemia”, dijo.

Sobre los más de 18,000 millones de pesos que solicitó el INE a los diputados para el próximo año, el consejero presidente enfatizó que si estos recursos no se aprueban en su totalidad lo que está en juego es la gobernabilidad y estabilidad democrática del país.

“Hemos hecho un ejercicio sabiendo los difíciles tiempos que corre la economía nacional, sobre todo después del bache económico que nos impuso la crisis sanitaria derivado de la pandemia de Covid-19. Más allá del presupuesto, de la operación del INE, del que depende a que lleguen a buen puerto las seis elecciones, pues están estos inéditos mecanismos de participación ciudadana que no podrían llevarse acabo a escala nacional”, mencionó Córdova.

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado