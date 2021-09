Más de 21 millones de mexicanos fueron víctimas de delitos en 2020

EFE.- Un total de 21.2 millones de ciudadanos mayores de 18 años fueron víctimas de delitos durante 2020 y el 93.3% de los casos no fueron denunciados o investigados, informó este miércoles el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) de México.

Según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, el número de víctimas es menor al de 2019, cuando fueron 22.3 millones -de 126 totales-, y la tasa cada 100,000 habitantes también disminuyó.

En 2020, la tasa de prevalencia delictiva fue de 23,520 víctimas por cada 100,000 habitantes, mientras que en 2019 que fue de 33,659.

El delito más habitual fue el de robo en la calle o en el transporte público, que representa un 22.5% del total, seguido del fraude con un 19.3%, la extorsión con 16.9% y el robo total o parcial de vehículo con 10.6%.

Por otra parte, la incidencia delictiva en “delitos personales” -que afectan a la persona de manera directa y no colectiva- es mayor, de acuerdo a los resultados de la encuesta, en los hombres, excepto para los delitos sexuales, donde la tasa se sitúa en 3,140 por cada 100,000 mujeres y 246 por cada 100,000 hombres.

Con respecto a la “cifra negra”, es decir, el nivel de delitos no denunciados o que no derivaron en investigación, la encuesta estimó que los principales motivos que llevan a la población víctima de un delito a no denunciar son “circunstancias atribuibles a la autoridad, tales como considerar la denuncia como pérdida de tiempo con 33.9% y la desconfianza en la autoridad con 14.2%”.

La percepción de inseguridad en los municipios o demarcaciones territoriales en marzo y abril de 2020 -los datos más recientes- es del 41.9%, mientras que la percepción de inseguridad con respecto a los estados se situó en 75.6%.

El Inegi estimó que solo se abrieron carpetas de investigación en el 6.7% de los casos y que en el 93.3% no hubo denuncias o investigaciones, una cifra mayor a la de 2019, cuando fueron el 92.4.

Del total de carpetas de investigación iniciadas por parte de las fiscalías, en el 48,4 % de los casos no pasó nada o no se resolvió la denuncia, una cifra superior al 44,5 % de 2019.

México ha registrado los dos años más violentos de su historia en los primeros dos años de mandato López Obrador, con 34.681 víctimas de asesinato en 2019 y 34.557 en 2020.

El Gobierno de México informó este miércoles que el país acumula 22,611 homicidios en lo que va de 2021, una reducción del 3.9% en comparación con los 23,537 que hubo entre enero y agosto del año pasado, aunque hubo un récord de feminicidios con 107 asesinatos por razón de género.

