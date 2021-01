La administración de Andrés Manuel López Obrador ha debilitado desde 2019 los organismos autónomos y reguladores en materia de energía que hoy quiere desaparecer, al reducir año con año su presupuesto hasta en un 77%.

La semana pasada, el mandatario federal cuestionó el funcionamiento de organismos autónomos, como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y el Instituto Federal de Telecomunicación (IFT), al asegurar que estos han propiciado la corrupción, por lo que buscará su integración a las secretarías de Estado u otras dependencias federales, como la Auditoría Superior de la Federación.

Además, aseguró que los organismos reguladores en materia de energía como la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) se crearon para que los beneficiados con las privatizaciones “tuvieran su propio gobierno”.

Sin embargo, desde que comenzó la actual administración, estos organismos han recibido menos presupuesto. Según datos de la Cuenta Pública y del Presupuesto de Egresos de la Federación, en 2018, el Inai, la Cofece y el IFT recibieron 3,810,858,190 pesos de recursos, mientras que para este año obtendrán 3,027,405,676; es decir, 20.5% menos.

2018* 2019* 2020** 2021** Inai 1,041,623,751 899,499,996 877,435,005 918,735,647 Cofece 604,591,974 529,321,174 581,230,908 598,670,029 IFT 2,164,642,465 2,084,916,258 1,541,244,024 1,510,000,000 En pesos. *: Gastado / **: Presupuestado

Fuente: Cuenta Pública y Presupuesto de Egresos de la Federación

En tanto, los organismos reguladores recibieron 2,111,525,693 pesos en 2018; mientras, para 2021, tendrán 473,144,569 pesos. Esto significa una reducción de 77.6% en comparación con el último año del gobierno de Enrique Peña Nieto.

2018* 2019* 2020** 2021** CNH 966,844,223 769,261,303 219,761,549 219,797,597 CRE 1,144,681,470 786,197,320 252,881,468 253,346,972 En pesos. *: Gastado / **: Presupuestado

Fuente: Cuenta Pública y Presupuesto de Egresos de la Federación

CONCENTRACIÓN DEL PODER

Ante la posible desaparición de estos organismos, expertos en telecomunicaciones, transparencia y competencia económica señalaron que López Obrador busca concentrar el poder y que esto significaría el retroceso de más de 20 años de evolución.

El extitular de la Cofece Eduardo Pérez Motta señaló que no hay una evaluación que demuestre los argumentos del presidente sobre que la Comisión es cara.

“El argumento principal es que son organismos caros y que no justifica los recursos que se están empleando. Detrás de esto no he visto una línea de argumentación que demuestre que efectivamente la relación costo-beneficio de estos organismos es tal que no se justifica su existencia”, dijo a Forbes México.

Enfatizó que la razón por la cual estos organismos son independientes es porque son técnicos y no políticos y enfatizó que si son introducidos a las dependencias, “pues estamos cambiando la esencia del funcionamiento de ellos al darles un tinte político”.

Mientras, Irene Levy, exintegrante del Consejo Consultivo del IFT de 2015 a 2017, señaló que desaparecer ese organismo llevaría al país a un retroceso de 25 años, pues fue en 1995 cuando se creo la ley Federal de Telecomunicaciones.

Comentó que en caso de modificar la Constitución para desaparecer el IFT, el país se enfrentaría a un problema en el ámbito de cumplimiento de tratados internacionales, pues en el capitulo 18 del T-MEC se establece que México tiene un organismo autónomo que regula las telecomunicaciones.

“Por ello, en mi opinión, no podría absorber la Secretaría de Comunicaciones y Transportes las facultades del IFT sin violar el T-MEC recientemente firmado. Esto no creo que vaya ser viable, porque no me imagino que quieran enfrentar un incumplimiento de tratado internacional”, dijo la también académica de la Universidad Iberoamericana.

Señaló que esta modificación va encaminada a controlar al órgano. “Lo que vemos detrás del discurso del presidente es un afán de control. No se trata de un ahorro, porque si fuera un ahorro, podrían dejar como están las cosas y simplemente restructurar su plantilla laboral y ahorrar. Se trata de un afán de control de estos organismos que siempre le han estorbado al presidente”.

En tanto, el directo ejecutivo de Transparencia Mexicana, Eduardo Bohórquez, coincidió con Irene Levy al señalar que desaparecer el Inai “no es un debate de austeridad, sino un intento de concentrar poder en la Presidencia. Es el regreso del hiperpresidencialismo”.

“El Inai es un órgano nacional, sus funciones rebasan las capacidades del Gobierno Federal. De hecho, su mandato alcanza al legislativo y judicial, e incluso a las empresas. Esas funciones están fuera de la competencia del Ejecutivo Federal y violentarían la división de poderes”, mencionó.

