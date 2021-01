Diputados de oposición rechazan desaparición del INAI

Los diputados de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano rechazaron la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador de desaparecer el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y transferir sus atribuciones a la secretaria de la Función Pública.

“(Esto) significaría un retroceso inadmisible para nuestra democracia, el ejercicio de los derechos humanos y la lucha contra la opacidad y la corrupción (…) toda acción o injerencia por parte de cualquiera de los órganos del Estado para restar autonomía a este organismo pone en riesgo las legítimas causas que dio su origen, así como los avances democráticos del país a los que la propia institución ha abonado.”, señalaron en comunicado.

Los legisladores señalaron que el INAI ha cumplido con su mandato constitucional de manera satisfactoria, contribuyendo a sancionar los abusos de poder, como en los casos de Ayotzinapa, el Movimiento Estudiantil del 68, la Guerra Sucia, Tlatlaya, Tanhuato, Apatzingán, Acteal, el Caso Colosio.

“Su autonomía constitucional, independencia e imparcialidad sobre los tres Poderes del Estado y demás organismos autónomos, representa un instrumento clave para la democracia, pero sobre todo empoderan la participación ciudadana”, dijeron.

El mandatario federal ha calificado a los organismo autónomos, entre ellos el INAI, “como tapaderas, son como organismos alcahuetes, así como hay intelectuales alcahuetes del régimen que justifican todo, para eso se crearon; además, cuestan mucho. No sirven, no benefician al pueblo, pero sí cuestan mucho para mantenerlos”.

