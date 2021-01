Advierten de brokers que ofrecen vacunas de Covid a sobreprecio

En su búsqueda de vacunas, el gobierno de Nuevo León advirtió la existencia de brokers que ofrecen a sobreprecio las vacunas contra Covid-19, pero antes de hacer una operación con ellos, su prioridad será acudir directamente a los laboratorios.

“Estamos saliendo a explorar, ya te imaginarás que aparecen muchos brokers que dicen tenerla a precios altísimos, nosotros estamos buscando directamente con las fábricas y como dije viendo la disponibilidad, si aparece algún broker de la misma fábrica que sea que nos valide que tiene el compromiso o producto de ellos. Se habla de muchos precios pero todavía estamos en ese proceso de verificación.

“Hay de todo, desde 10 euros hasta 30 euros, pero todavía no sabemos quiénes tienen seriedad y quiénes no, entonces para qué hablar de precios con alguien que no sabemos si es serio, si anda buscando un cliente para luego ir a buscar la vacuna y pagarla más barata, etcétera, estamos en esa parte del trabajo”, sostuvo en entrevista con Forbes México el secretario de desarrollo Económico de la entidad, Roberto Russildi.

Las dosis de Pfizer y BioNTech alcanza un precio máximo de 18 euros, mientras que la de AstraZeneca y Oxford, que se busca ofrecer su vacuna al costo, alrededor de 2.5 euros por unidad. En tanto que la vacuna de Moderna costaría unos 21 euros, de acuerdo con reportes de medios.

El funcionario encargado de las comisiones para la logística de la importación de la vacuna así como la del pago del biológico el grupo nuevoleonés, destacó que por ahora han preguntado a los laboratorios que ya tienen una vacuna aprobada o que están por terminar la fase 3 de sus estudios.

“Ya hay algunas comunicaciones, pero apenas les estamos preguntando, nada que comentar todavía, yo creo que el gobernador puede salir a hacer un enunciado del avance. Estamos buscándolos a todos (los laboratorios)”, comentó Russildi.

Hasta ahora, las vacunas que cuentan con la autorización de la Comisión Federal para la Prevención de Riesgos Sanitarios (Cofepris) son de los laboratorios Pfizer y BioNTech y la de AstraZeneca en colaboración con la Universidad de Oxford; mientras que aquellos cuya vacuna ya está en la fase 3 de sus estudios son Moderna, CureVac, Novavax.

El martes, el gobierno de Nuevo León, encabezado por Jaime Rodríguez, anunció la conformación de un comité integrado por miembros de su gabinete, gobiernos municipales y la iniciativa privada para la adquisición de vacunas contra el Covid-19.

Ello luego de que el lunes, el gobierno de México emitiera un acuerdo mediante el cual se autorizó a gobiernos locales e iniciativa privada la adquisición de dosis de vacunas contra el Covid-19 con algunos requisitos entre ellos, los contratos de compra, que sean biológicos ya autorizados por la Cofepris, y que dicha adquisición deberá utilizarse para continuar con el plan de vacunación de las autoridades sanitarias federales.

No obstante, el martes el gobierno federal anunció la llegada de al menos 200 mil dosis de la vacuna rusa Sputnik V a pesar de que no ha recibido la autorización de la instancia federal. Al respecto, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, indicó que el biológico llegará al país una vez que haya recibido la autorización sanitaria.

Este jueves, el líder de Naciones Unidas, Antonio Guterres, llamó a fomentar la solidaridad entre países para llevar la vacuna a los pueblos más pobres y evitar su acaparamiento.