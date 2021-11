Agradecemos que EU nos dé trato de iguales y no de patio trasero: AMLO a Biden

Ante el presidente Joe Biden, Andrés Manuel López Obrador agradeció que en una nueva era de las relaciones bilaterales, el trato hacia México sea como igual y no como el patio trasero de Estados Unidos.

En declaraciones conjuntas previo a su encuentro bilateral, el mandatario mexicano agradeció la visión que Biden ha puesto en su enfoque con México basado en el respeto y la soberanía nacionales.

“(El presidente Biden) Me dijo que no nos iban a ver como patio trasero, cosa que agradecemos porque de esa manera no necesitamos estar reafirmando nuestros principios de independencia y soberanía”, dijo el jefe del Ejecutivo mexicano.

“En esta nueva etapa de nuestra relación se nos facilita porque como lo ha expresado el presidente Biden, él quiere que el trato sea respetuoso y entre iguales”, sostuvo.

Como lo hizo con la vicepresidenta Kamala Harris, el tabasqueño agradeció a su par estadounidense haber mandado al Congreso estadounidense una reforma migratoria para legalizar a 11 millones de mexicanos.

López Obrador agregó que le dijo a Biden que estarían pendientes del proceso y confió que los legisladores apoyen dicha iniciativa ya que los connacionales han contribuido al crecimiento de Estados Unidos.

En su intervención, el presidente Joe Biden reconoció las relaciones históricas entre ambos países y la necesidad en que se refrende el compromiso de un trato entre iguales y no como meros socios comerciales.

El mandatario estadounidense también comentó sobre los planes de su administración sobre infraestructura y contribuir a la reactivación económica en su país.

Destacó que como parte del nuevo diálogo entre México y Estados Unidos, durante este año se han reactivado importantes conversaciones bilaterales en materia económica, de seguridad y entorno al bicentenario de las relaciones diplomáticas.



“Muchas gracias por su compromiso por nuestra relación y espero podemos a hablar de diversos temas de nuestra agenda”, indicó Biden.

