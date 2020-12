Alcaldesa del PAN acusa intromisión de Corral para apoyar a Madero

Dos aspirantes buscan la candidatura del Partido Acción Nacional (PAN) para el gobierno de Chihuahua: Gustavo Madero, uno de los políticos cercanos al mandatario Javier Corral, y María Eugenia Campos, alcaldesa de Chihuahua y quien tiene un enfrentamiento con el gobernador, pues ha sido señalada por él de recibir dinero del priista César Duarte.

La panista, quien ha sido considerada en encuestas como una de las mejores alcaldesas de México, comentó que la investigación que hay en su contra por parte de la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua tiene un origen político para apoyar las aspiraciones de Madero.

“Ellos también son políticos que, como en el gobierno federal, se distraen de lo que deberían estar haciendo y están generando, están gastando el dinero en megaproyectos que no le sirven a la población”, dijo en entrevista para Forbes México.

Maru Campos, como se le conoce, aseguró que hasta el momento, el gobernador no ha presentado ningún elemento jurídico contra ella, pese a que desde hace cuatro años habla de ello, y consideró ser incómoda para Corral.

– ¿Va a buscar la candidatura para el gobierno de Chihuahua para el PAN?

– Sí, definitivamente. Estamos esperando la convocatoria del PAN. Ya tenemos la fecha para el registro del 10 al 15 de diciembre. Estamos esperando que se formalice para hacer el registro.

– ¿Ya tiene contrincantes que buscan la candidatura por el PAN?

– Dicen que ya. Tengo entendido que el senador Gustavo Madero, que acaba de pedir licencia (el pasado 27 de noviembre) y que estará participando en esta elección interna; me da mucho gusto porque son parte de los procesos del PAN, procesos democráticos.

– ¿Qué posibilidades tiene para ganar la candidatura?

– Todas, lo vamos a lograr. Tendremos aproximadamente 20 días para hacer esta campaña entre 9 mil militantes en Chihuahua, donde la militancia panista me ha recibido muy bien. Les llama mucho la atención lo que hemos hecho el municipio de Chihuahua, en donde hemos enarbolado los valores del PAN. Esto hace que los panistas volteen a ver a una servidora para manejar el gobierno del estado.

– ¿El PAN tiene posibilidades de ganar la gubernatura, cuando Morena ya está en segundo lugar en preferencias?

– Claro, una servidora fue a la reelección en 2018 y logramos ganarle a Morena, incluso cuando el hoy presidente Andrés Manuel López Obrador iba en la boleta, y ganamos con nuestro más cercano contrincante 2 a 1 con 50 mil votos más que la primera vez.

– El PAN había dicho que no iba a hacer alianzas con el PRI y el PRD en Chihuahua. ¿Cómo lo ve?

– Estoy a favor de las alianzas. Yo voy a favor de las coaliciones y alianzas.

– ¿Coalición con quién, con algún partido en especial?

– Con quien tengan esta claridad de seguir una causa para que en este país haya contrapesos, haya división de poderes y desarrollo sustentable para los ciudadanos, haya programas que le cambien la realidad y la vida a la gente, no paliativos que se acaben en una o dos semanas.

– ¿Quién es el principal contrincante del PAN en Chihuahua?

– Yo creo que es Morena, así lo dice las mediciones.

– Hay una investigación contra usted que dice que recibía dinero del exgobernador de Chihuahua César Duarte. ¿Cree que le pueda afectar en sus aspiraciones a la candidatura?

– Para nada, tiene el Ejecutivo del estado cuatro años hablando de este tema en reuniones, en privado. En cuatro años no ha podido poner ningún elemento jurídico en la mesa. Estos temas los estarán arreglando los abogados en las instancias jurídicas.

– ¿Este enfrentamiento entre el gobierno municipal y local no afectará al PAN?

– Yo no sé en cuanto a ellos, yo te puedo hablar de mí. Lo que te puedo decir es que no soy de la clase política y por eso no me quieren, yo les estorbo, yo estoy más allá de la parte política, yo estoy en una vocación de servicio.

– ¿A quién cree que le estorba?

–A los políticos que se encargan nada más de gritar y de competir y, tal vez, de hacer negocios y de hacer todo menos de representar a la gente.

– ¿Cree que es incómoda para Javier Corral?

– Sí, porque Javier Corral es político.

– Es sabido que el senador Gustavo Madero es cercano al gobernador Javier Corral ¿Cree que esta investigación que le abrieron tiene que ver con fines políticos para apoyar al senador con licencia?

– Sí, definitivamente. Ellos también son políticos que, como en el gobierno federal, se distraen de lo que deberían estar haciendo y están generando, como el gobierno federal, están gastando el dinero en megaproyectos que no le sirven a la población, están gastando el dinero de los chihuahuenses en cosas inútiles en lugar de gastarlos en agua potable, en patrullas, en buena infraestructura.

