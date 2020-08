Alfonso Romo bloquea energías renovables y temas ambientales: Toledo

El secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Víctor Manuel Toledo, acusó a Alfonso Romo, jefe de la Oficina de la Presidencia de la República, de “bloquear” proyectos ambientales y de transición energética.

“Alfonso Romo, que ha adquirido enorme centrabilidad (sic) y poder dentro del gobierno, dado por el presidente, es el operador principal para bloquear todo lo que efectivamente sea, digamos, en la línea de lo ambiental, de la transición energética, de la agroecología, todo el tiempo”, denunció Toledo.

De acuerdo con un audio filtrado este miércoles de una reunión virtual de la Semarnat, Toledo mencionó que incluso Romo buscó reconvenirlo por su escrutinio a Grupo México.

“Alfonso Romo me convocó a un desayuno con el dueño de Grupo México para tratar también de convencerme de que fuéramos más accesibles y digamos qué presionábamos mucho a Grupo México”, comentó.

El funcionario advirtió a sus colaboradores que la Cuarta Transformación está llena de contradicciones y de “luchas de poder”.

“Yo quisiera compartir con ustedes lo que yo he vivido y he observado en estos 10 meses, porque efectivamente la 4T, como tal, como un conjunto claro y acabado de objetivos, no existe, no existe”, expresó Toledo.

“Por el contrario, este gobierno de la 4T está lleno de contradicciones y esto se expresa concretamente en luchas de poder al interior del gabinete, que yo lo he notado en varias líneas”, agregó.

Asimismo, Toledo destacó su conflicto con Víctor Villalobos, titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), por el uso del glifosato como herbicida, el algodón transgénico y la agroecología.

“Hemos tenido que negociar en caso de la producción agroecológica, o sea, no vamos a poder transitar a la agroecología de manera libre porque el presidente y la Secretaría de Agricultura y el jefe de Presidencia están en contra de todo esto, están en contra incluso, hay que decirlo, están en contra del programa de Sembrando Vida”, expresó.

El secretario también lamentó el presunto “cabildeo” desde la Secretaría de Gobernación (Segob) en favor de la planta cervecera de Constellation Brands en Mexicali (que a la postre fue cancelada) y el del titular de la subsecretaría de Minería, Francisco Quiroga, para reducir el escrutinio a estas empresas.

Por ello, el funcionario sugirió a sus colaboradores encontrar un “plan B” para promover sus objetivos ecológicos y mencionó que en este sentido, tampoco cuentan con el apoyo de la titular de la Secretaría de Energía (Sener), Rocío Nahle.

“No tenemos a la Sener, porque también hay diferencias con la secretaria Rocío Nahle, entonces a lo que quiero llegar es que estamos haciendo un esfuerzo desde Semarnat, pero no estamos en un gobierno totalmente del lado nuestro, adentro hay contradicciones muy fuertes y yo la verdad es que veo muy difícil, no debemos idealizar la 4T”, dijo.

“El gobierno es un gobierno de contradicciones brutal y toda nuestra visión, que aquí la compartimos a lo mejor todos nosotros, no está para nada en el resto del gabinete y me temo que tampoco está en la cabeza del presidente (Andrés Manuel López Obrador)”, agregó Toledo.

La difusión del audio ocurre dos semanas después de la renuncia de Javier Jiménez Espriú a la secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), por diferencias con la militarización de los puertos y aduanas promovida por López Obrador.

Antes de él, hace un año, renunciaron el entonces secretario de Hacienda y Crédito Público, Carlos Urzúa, y el director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Germán Martínez, ambos por discrepancias políticas.

Con información de medios y Efe

