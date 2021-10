Si mantiene su esencia, AMLO dice que aceptará modificaciones a la reforma eléctrica

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que respalda las modificaciones a la iniciativa en materia de energía eléctrica que envió a la Cámara de Diputados, pero sólo si esta mantiene su esencia.

“Siempre y cuando se mantenga la esencia de la iniciativa de que la industria eléctrica sea una industria estratégica propiedad de la Nación, de todos los mexicanos, y que la generación y distribución de la energía eléctrica que no tenga propósitos de lucro. Si eso se sostiene, la rectoría del Estado en el manejo de la industria eléctrica, adelante (con las modificaciones)”, mencionó el mandatario federal.

En conferencia, el presidente comentó que uno de los puntos importantes de la reforma constitucional es el litio, que por su importancia para la transición no se otorgarán concesiones sobre este y otros minerales estratégicos necesarios.

“Eso (el litio) les importa mucho, nada mas que están hablando de la iniciativa de reforma constitucional para la industria eléctrica, pero no se atreven de hablar del litio, pero lo que no les conviene y no les gusta que el litio sea propiedad de la Nación, porque quisieran que fuese como las concesiones que se dan para la explotación del oro, de la plata, de otros minerales, concesiones privadas”, mencionó.

Lee: Guía Forbes de la iniciativa de reforma eléctrica: cancelación de contratos y CFE como rector

Además, el mandatario consideró que el sector privado “no tiene llenadera”, por lo que la reforma constitucional que envió a la Cámara de Diputados considera que otorgará a la Comisión Federal de Electricidad (CFI) la capacidad de producir y distribuir 54% de la demanda nacional de energía y 46% será para el sector privado: “deberían estar agradecidos”.

López Obrador aseguró que tener el 46% del mercado eléctrico no es poca cosa, ya que representa toda la electricidad que se consume en Argentina, por lo que los privados deberían estar agradecidos.

“¿Saben cuánto es el 46% del mercado en México? Es toda la electricidad que se consume en Argentina. En un país de 50 o 60 millones de habitantes. Deberían de estar agradecidos, nada más que no tiene llenadera, se quedaron con la costumbre de robar a manos llenas. No es una nacionalización, necesitamos fortalecer a la CFI porque si no vamos a poder garantizar precios justos”, consideró.

