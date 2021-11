AMLO busca acuerdo con empresarios para aumento salarial en 2022

El presidente Andrés Manuel López Obrador confió que de cara a 2022, el gobierno federal, las organizaciones laborales y los patrones puedan llegar a un acuerdo y se aumenten los salarios mínimos.

En la 112 Asamblea General del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el mandatario federal agradeció al sector empresarial su actuación frente a los retos que impuso la pandemia para conservar los empleos durante 2020.

Refirió que contrario a lo que pasó en 2019, cuando todos los sectores laborales alcanzaron un acuerdo para los incrementos salariales, este concenso no pudo lograrse en 2020.

Detalló que fueron algunos empresarios quienes no accedieron a conceder los aumentos.

“En 2020 se logró el acuerdo nada más entre los representantes de los trabajadores y el gobierno, pero no quisieron aceptar los empresarios, no todos, pero sí no hubo consenso”, apuntó.

“Los respetamos, porque tenemos que ser respetuosos de las posturas de cada quien, así es la democracia, sólo en la dictadura hay posturas única, pensamiento único; la democracia no, libertad. Pero yo espero que este año si nos pongamos de acuerdo para aumentar el salario mínimo”, confió el jefe del Ejecutivo federal.

Forbes México publicó que para el próximo año, la iniciativa privada tiene destinada una bolsa del 5% de sus presupuestos para aumentos salariales, sin embargo, estos sólo estarán orientados a empleados que hayan superado metas.

