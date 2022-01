AMLO critica participación de Lorenzo Córdova en plenaria del PAN

Andrés Manuel López Obrador criticó la participación que ayer tuvo el presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, en la reunión plenaria del Grupo Parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados, pues dijo que la autoridad electoral debería cuidar las formas.

“Estamos viviendo un momento en el que todo mundo se están definiendo y se están quedando desnudos. A lo mejor no se dan cuenta. Ayer estaba viendo cómo el señor Lorenzo Córdova va a la convención del PAN. Imagínense al presidente del INE encabezando el congreso del PAN, cuando debería ser una autoridad imparcial y cuidar las formas, porque la forma es fondo, pero no se dan cuenta o no le importa”, dijo el presidente de México.

En su conferencia matutina, López Obrador señaló que coincide con el mensaje de su compañero militante Pedro Miguel, quien en Twitter se refirió a la participación de Córdova con los panistas.

“Me encanta esta foto. Será porque no me gustan las simulaciones”, publicó en la red social Pedro Miguel.

Lee: Reforma electoral de AMLO y Morena es preocupante: Lorenzo Córdova

“Hay un mensaje de Pedro Miguel que yo comparto, porque aun no estemos de acuerdo con eso, hay que ver la parte positiva y lo que veo como positivo es de que se va terminando con la simulación que era un elemento central de la política antidemocrática desde el porfiriato; la simulación, el que las leyes se respetaban en la forma, para violarse en el fondo. Había elecciones. aunque fuesen una simulación, ya de antemano se sabía quién iba a ganar”, explicó AMLO.

El mandatario federal mencionó que también le gustaba la foto porque no hay simulación ni apariencia.

“Hay dirigentes de otros partidos que su verdadera doctrina es la hipocresía. O sea, unos corruptos cínicos y otros corruptos hipócritas. No hay con quién quedarse, pero cada quien que haga su reflexión. Lo peor es dar baños de pureza, por lo general son racistas (…) Lo que estaba mal era la simulación, el aparentar”, mencionó al hablar sobre la foto de Lorenzo Córdova en la reunión con el PAN.

