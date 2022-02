AMLO espera que EU responda a nota diplomática sobre financiamiento a MCCI

Luego de que en mayo del año pasado informó sobre el envío de una nota diplomática a Estados Unidos para que explique el presunto financiamiento a la organización mexicana Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo este lunes que todavía está en espera de una respuesta por parte del gobierno de Joe Biden.

“No, no hemos tenido respuesta y ojalá y pronto se dé contestación a esta nota diplomática porque es indebido, es una intromisión a la vida pública de México el que el Gobierno de Estados Unidos esté financiado a grupos opositores a un Gobierno legalmente constituido, es una violación al derecho internacional, y este grupo sigue siendo financiado por el Gobierno de Estados Unidos y por grandes corporaciones económicas, todos los que no pagaban impuestos, puros corruptos, que no les gusta lo que estamos haciendo, están en contra de la transformación”, respondió el mandatario a pregunta expresa sobre este tema durante su conferencia matutina en Palacio Nacional.

López Obrador ha dicho que organizaciones como MCCI son financiadas por grupos opositores que se han dedicado a obstaculizar las obras emblemáticas de su administración, como el nuevo Aeropuerto, el Tren Maya, entre otras, incluso con financiamiento de gobiernos extranjeros.

El mandatario federal aprovechó para reiterar que él y su proyecto de gobierno son objetos de ataques, como el caso de su hijo José Ramón López Beltrán, quien fue exhibido hace unos días justamente en una investigación de MCCI por su estilo de vida lujoso y su residencia en Estados Unidos.

“Porque se acostumbraron a mandar, tenían el privilegio de mandar, entonces por eso los ataques, cada vez arrecian más, ahora que salió lo de mi hijo, José Ramón, no hay pruebas de nada, absolutamente. Mis hijos no tienen participación en el Gobierno, he sido muy claro de que el pueblo nos eligió para acabar con la corrupción”, aseguró.

AMLO abundó que los conservadores y opositores a su gobierno tienen todo un aparato que incluye a medios y periodistas para atacar su proyecto, muy lejos de lo que pasaba en tiempos de la revolución cuando los comunicadores eran “patriotas”.

“Sí hay un bloque conservador como existe en México, se unen todos y tienen su prensa, sus medios, sus comentaristas, sus intelectuales orgánicos, no nos vamos a cruzar de brazos, tenemos que confrontarnos políticamente, desde luego son agresiones, respetando la libertad, pero es muy bueno el debate, es cosa de ver qué ha sido del periodismo revolucionario en México, como fue hasta en la independencia, los escritos, es cosa de leer lo que dicta Hidalgo para abolir la esclavitud o lo que significó el periodismo en la reforma, son los periodistas más inteligentes y patriotas en toda la historia de México, entre ellos Zarco y muchos más, y en la revolución”, dijo.

